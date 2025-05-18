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Омлет с грибами сыром и шпинатом: рецепт роскошного завтрака
Приготовьте полноценный сытный завтрак, омлет с грибами сыром и шпинатом.
Для блюда используйте свежий или замороженный шпинат. Подайте с любимым соусом, свежим хлебом или багетом.
Ингредиенты
- шампиньоны
- 150 г
- яйца куриные
- 4 шт.
- сыр твердый
- 40 г
- сметана
- 1 ст. л.
- шпинат
- 30-50 г
- зеленый лук
- 4 пера
- оливковое масло
- 1 ст. л.
- соль
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- перец черный молотый
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Включите духовку на 200 градусов.
У шпината удалите жесткие стебли, листочки тщательно промойте под проточной водой, просушите на бумажном полотенце и нарежьте на половинки.
Сыр натрите на мелкую терку.
Грибы, зеленый лук промойте. Грибы нарежьте пластинами, а зеленый лук измельчите.
В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте на сильном огне шампиньоны, посолите, добавьте зеленый лук, шпинат, перемешайте и выложите в форму для запекания.
Взбейте венчиком яйца, сметану, черный молотый перец и соль. Вылейте в форму с грибами и шпинатом, посыпьте сыром и отправьте в духовку на 10-15 минут.
Советы:
Сметану используйте любой жирности.