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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
257
Время на прочтение
1 мин

Омлет с грибами сыром и шпинатом: рецепт роскошного завтрака

Приготовьте полноценный сытный завтрак, омлет с грибами сыром и шпинатом.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
84 ккал
Омлет с грибами сыром и шпинатом

Омлет с грибами сыром и шпинатом / © Credits

Для блюда используйте свежий или замороженный шпинат. Подайте с любимым соусом, свежим хлебом или багетом.

Ингредиенты

шампиньоны
150 г
яйца куриные
4 шт.
сыр твердый
40 г
сметана
1 ст. л.
шпинат
30-50 г
зеленый лук
4 пера
оливковое масло
1 ст. л.
соль
перец черный молотый

  1. Включите духовку на 200 градусов.

  2. У шпината удалите жесткие стебли, листочки тщательно промойте под проточной водой, просушите на бумажном полотенце и нарежьте на половинки.

  3. Сыр натрите на мелкую терку.

  4. Грибы, зеленый лук промойте. Грибы нарежьте пластинами, а зеленый лук измельчите.

  5. В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте на сильном огне шампиньоны, посолите, добавьте зеленый лук, шпинат, перемешайте и выложите в форму для запекания.

  6. Взбейте венчиком яйца, сметану, черный молотый перец и соль. Вылейте в форму с грибами и шпинатом, посыпьте сыром и отправьте в духовку на 10-15 минут.

Советы:

  • Сметану используйте любой жирности.

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Дата публикации
Количество просмотров
257
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