Омлет с грибами, зеленью и сыром: рецепт быстрого завтрака
Классический омлет будет намного вкуснее, если добавить в него грибы, зелень и сыр.
Блюдо получается вкусным и полезным.
Ингредиенты
- яйца куриные
- 4 шт.
- шампиньоны
- 150 г
- сыр твердый
- 40 г
- сметана
- 1 ст. л.
- сливочное масло топленое
- 1,5 ст. л.
- шпинат свежий
- 507 листиков
- зеленый лук
- 2 пера
- перец черный молотый
-
- соль
-
Сыр натрите на среднюю терку.
Листья шпината, зеленый лук промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем. Лук нарежьте мелко, шпинат крупными кусочками.
Грибы помойте и нарежьте на пластины.
Яйца взбейте венчиком, добавьте сметану, перец черный молотый, соль и еще раз взбейте.
В сковороде разогрейте сливочное топленое масло и обжарьте грибы до испарения жидкости, поперчите, посолите. Выложите зеленый лук, шпинат, перемешайте и обжарьте одну минуту, затем залейте яйцами, посыпьте сыром. Накройте крышкой и жарьте омлет на небольшом огне до готовности 10-15 минут.
Советы:
Вместо топленого масла можно использовать растительное масло.