Рецепты
83
1 мин

Омлет с грибами, зеленью и сыром: рецепт быстрого завтрака

Классический омлет будет намного вкуснее, если добавить в него грибы, зелень и сыр.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
20 минут
230 ккал
Омлет с грибами зеленью и сыром

Омлет с грибами зеленью и сыром / © Credits

Блюдо получается вкусным и полезным.

Ингредиенты

яйца куриные
4 шт.
шампиньоны
150 г
сыр твердый
40 г
сметана
1 ст. л.
сливочное масло топленое
1,5 ст. л.
шпинат свежий
507 листиков
зеленый лук
2 пера
перец черный молотый
соль

  1. Сыр натрите на среднюю терку.

  2. Листья шпината, зеленый лук промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем. Лук нарежьте мелко, шпинат крупными кусочками.

  3. Грибы помойте и нарежьте на пластины.

  4. Яйца взбейте венчиком, добавьте сметану, перец черный молотый, соль и еще раз взбейте.

  5. В сковороде разогрейте сливочное топленое масло и обжарьте грибы до испарения жидкости, поперчите, посолите. Выложите зеленый лук, шпинат, перемешайте и обжарьте одну минуту, затем залейте яйцами, посыпьте сыром. Накройте крышкой и жарьте омлет на небольшом огне до готовности 10-15 минут.

Советы:

  • Вместо топленого масла можно использовать растительное масло.

