Омлет с кабачками: отличная идея для завтрака

Сезон кабачков в разгаре, поэтому хозяйки подыскивают все новые и новые рецепты для приготовления этого универсального овоща.
Если вы уже воспользовались нашими прошлыми предложениями и жарили кабачки кружочками или запекали, приготовьте омлет с кабачками, который станет идеальным завтраком.
Легкий, нежный, очень сочный омлет с кабачками подкупает еще и своей бюджетностью. Кроме того, все необходимые ингредиенты всегда имеются под рукой.
Ингредиенты:
- 1 кабачок
- 3 яйца
- 1 чайная ложка муки
- растительное масло
- соль
Приготовление
Кабачок вымыть, натереть на крупной терке, добавить яйца и муку, посолить и взбить до получения пышной однородной массы.
На сковороде раскалить растительное масло, вылить омлетную смесь и жарить под крышкой на медленном огне.
Когда низ омлета подрумянится, перевернуть его и довести до готовности.
На заметку
Чтобы не чистить кабачки, выбирайте молодые плоды с нежной кожицей и семенами.
Для ароматизации в омлет можно добавить любую сухую приправу или пол-пучка мелкорубленой зелени.
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