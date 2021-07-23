Омлет с кабачками: отличная идея для завтрака

Омлет с кабачками: отличная идея для завтрака

Сезон кабачков в разгаре, поэтому хозяйки подыскивают все новые и новые рецепты для приготовления этого универсального овоща.

Если вы уже воспользовались нашими прошлыми предложениями и жарили кабачки кружочками или запекали, приготовьте омлет с кабачками, который станет идеальным завтраком.

Легкий, нежный, очень сочный омлет с кабачками подкупает еще и своей бюджетностью. Кроме того, все необходимые ингредиенты всегда имеются под рукой.

Ингредиенты:

1 кабачок

3 яйца

1 чайная ложка муки

растительное масло

соль

Приготовление

Кабачок вымыть, натереть на крупной терке, добавить яйца и муку, посолить и взбить до получения пышной однородной массы.

На сковороде раскалить растительное масло, вылить омлетную смесь и жарить под крышкой на медленном огне.

Когда низ омлета подрумянится, перевернуть его и довести до готовности.

На заметку

Чтобы не чистить кабачки, выбирайте молодые плоды с нежной кожицей и семенами.

Для ароматизации в омлет можно добавить любую сухую приправу или пол-пучка мелкорубленой зелени.

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