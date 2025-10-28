- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 168
- Время на прочтение
- 1 мин
Омлет с колбасой и сыром в болгарском перце: рецепт эффектного завтрака
Когда обычный омлет и яичница надоели, приготовьте это простое, необычное блюдо из яиц, колбасы и сыра в болгарском перце.
Запекается в духовке и получается воздушным с тягучей корочкой из сыра.
Ингредиенты
- перец болгарский
- 3 шт.
- яйца куриные
- 3 шт.
- колбаса
- 3 ломтика
- сыр моцарелла
- 100 г
- помидор
- 1 шт.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- зелень петрушки
-
Перец болгарский разрежьте пополам, очистите от плодоножки и семян.
Колбасу и помидор нарежьте мелкими кубиками.
Сыр натрите на крупную терку.
Петрушку промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
В миске взбейте яйца венчиком, добавьте колбасу, помидор, перец черный молотый, зелень, соль и перемешайте.
В форму для запекания налейте немного воды, затем нафаршируйте половинки перцев смесью для омлета и посыпьте сыром.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15 минут.
Советы:
Колбасу, сыр используйте любой.
Вместо колбасы можно использовать мясо.