Рецепты
168
1 мин

Омлет с колбасой и сыром в болгарском перце: рецепт эффектного завтрака

Когда обычный омлет и яичница надоели, приготовьте это простое, необычное блюдо из яиц, колбасы и сыра в болгарском перце.

Екатерина Труш
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
95 ккал
Запекается в духовке и получается воздушным с тягучей корочкой из сыра.

Ингредиенты

перец болгарский
3 шт.
яйца куриные
3 шт.
колбаса
3 ломтика
сыр моцарелла
100 г
помидор
1 шт.
перец черный молотый
соль
зелень петрушки

  1. Перец болгарский разрежьте пополам, очистите от плодоножки и семян.

  2. Колбасу и помидор нарежьте мелкими кубиками.

  3. Сыр натрите на крупную терку.

  4. Петрушку промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

  5. В миске взбейте яйца венчиком, добавьте колбасу, помидор, перец черный молотый, зелень, соль и перемешайте.

  6. В форму для запекания налейте немного воды, затем нафаршируйте половинки перцев смесью для омлета и посыпьте сыром.

  7. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15 минут.

Советы:

  • Колбасу, сыр используйте любой.

  • Вместо колбасы можно использовать мясо.

