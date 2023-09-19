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Омлет с овощами: рецепт красивого завтрака

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
516
Время на прочтение
1 мин
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Омлет с овощами: рецепт красивого завтрака

Омлет с овощами / Фото: Credits

За несколько минут вы приготовите сытный и полезный завтрак.

Подавать готовое блюдо к столу лучше сразу же, пока оно не остыло.

Ингредиенты:

  • яйца – 5 шт.;
  • лук репчатый – 2 шт.;
  • перец болгарский – 2 шт.;
  • помидоры – 2 шт.;
  • перец черный молотый;
  • соль;
  • растительное масло.

Приготовление:

  • Лук, перец болгарский очищенный и помидоры нарежьте тонкими полукольцами. 
  • Яйца посолите и взбейте.
  • В горячую сковороду налейте немного растительного масла. Обжарьте лук до мягкости, добавьте перец и обжарьте еще три минуты. Выложите помидоры посолите, поперчите и еще две минуты обжарьте. Овощи залейте взбитыми яйцами.
  • Накройте крышкой и оставьте на медленном огне на пять минут.

Советы:

Готовую яичницу можно посыпать зеленью.

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