Омлет с овощами: рецепт красивого завтрака

За несколько минут вы приготовите сытный и полезный завтрак.
Подавать готовое блюдо к столу лучше сразу же, пока оно не остыло.
Ингредиенты:
- яйца – 5 шт.;
- лук репчатый – 2 шт.;
- перец болгарский – 2 шт.;
- помидоры – 2 шт.;
- перец черный молотый;
- соль;
- растительное масло.
Приготовление:
- Лук, перец болгарский очищенный и помидоры нарежьте тонкими полукольцами.
- Яйца посолите и взбейте.
- В горячую сковороду налейте немного растительного масла. Обжарьте лук до мягкости, добавьте перец и обжарьте еще три минуты. Выложите помидоры посолите, поперчите и еще две минуты обжарьте. Овощи залейте взбитыми яйцами.
- Накройте крышкой и оставьте на медленном огне на пять минут.
Советы:
Готовую яичницу можно посыпать зеленью.
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