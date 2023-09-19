Омлет с овощами: рецепт красивого завтрака

За несколько минут вы приготовите сытный и полезный завтрак.

Подавать готовое блюдо к столу лучше сразу же, пока оно не остыло.

Ингредиенты:

яйца – 5 шт.;

лук репчатый – 2 шт.;

перец болгарский – 2 шт.;

помидоры – 2 шт.;

перец черный молотый;

соль;

растительное масло.

Приготовление:

Лук, перец болгарский очищенный и помидоры нарежьте тонкими полукольцами.

Яйца посолите и взбейте.

В горячую сковороду налейте немного растительного масла. Обжарьте лук до мягкости, добавьте перец и обжарьте еще три минуты. Выложите помидоры посолите, поперчите и еще две минуты обжарьте. Овощи залейте взбитыми яйцами.

Накройте крышкой и оставьте на медленном огне на пять минут.

Советы:

Готовую яичницу можно посыпать зеленью.

Читайте также: