Омлет со шпинатом и сыром: рецепт для полезного завтрака
Приготовьте простой и полезный завтрак для всей семьи, который готовится за 5-10 минут.
Подайте горячим, посыпав свежей зеленью с любимым соусом и свежим хлебом.
Ингредиенты
- шпинат свежий
- 150 г
- яйца
- 4 шт.
- сыр « Моцарелла»
- 70 г
- сливочное масло
- 1 ст. л.
- молоко
- 60 мл
- перец черный молотый
-
- соль
-
Листья шпината тщательно промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.
Сыр натрите на крупную терку.
На сковороде растопите сливочное масло, выложите шпинат и обжарьте 1-2 минуты на среднем огне, помешивая лопаткой.
В миску вбейте яйца, влейте молоко, добавьте соль, перец черный молотый и взбейте венчиком.
Залейте шпинат яичной смесью, убавьте огонь, посыпьте сыром, накройте крышкой и готовьте 3-5 минут.
Советы:
Можно использовать замороженный шпинат, для этого предварительно разморозьте его и отожмите лишнюю влагу.
Если шпинат крупный, нарежьте его.