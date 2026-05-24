Категория
Категория
Рецепты
Количество просмотров
367
Время на прочтение
1 мин

Омлет со шпинатом и сыром: рецепт для полезного завтрака

Приготовьте простой и полезный завтрак для всей семьи, который готовится за 5-10 минут.

Время приготовления
10 минут
Пищевая ценность на 100 г
135 ккал
Омлет со шпинатом и сыром

Омлет со шпинатом и сыром / © Credits

Подайте горячим, посыпав свежей зеленью с любимым соусом и свежим хлебом.

Ингредиенты

шпинат свежий
150 г
яйца
4 шт.
сыр « Моцарелла»
70 г
сливочное масло
1 ст. л.
молоко
60 мл
перец черный молотый
соль

  1. Листья шпината тщательно промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.

  2. Сыр натрите на крупную терку.

  3. На сковороде растопите сливочное масло, выложите шпинат и обжарьте 1-2 минуты на среднем огне, помешивая лопаткой.

  4. В миску вбейте яйца, влейте молоко, добавьте соль, перец черный молотый и взбейте венчиком.

  5. Залейте шпинат яичной смесью, убавьте огонь, посыпьте сыром, накройте крышкой и готовьте 3-5 минут.

Советы:

  • Можно использовать замороженный шпинат, для этого предварительно разморозьте его и отожмите лишнюю влагу.

  • Если шпинат крупный, нарежьте его.

