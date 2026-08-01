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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
159
Время на прочтение
1 мин

Омлет со стручковой фасолью помидорами и сосисками: отличная идея для завтрака

Приготовьте вкусный, сытный омлет со стручковой фасолью, помидорами и сосисками.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
135 ккал
Комментарии
Омлет со стручковой фасолью помидорами и сосисками

Омлет со стручковой фасолью помидорами и сосисками / © Credits

Это отличный вариант для полезного завтрака или ужина.

Ингредиенты

яйца куриные
2 шт.
стручковая фасоль свежая
150 г
помидоры
1 шт.
сосиски
2 шт.
молоко
50 мл
растительное масло
1 ст. л.
перец черный молотый
соль
укроп свежий

  1. Стручковую фасоль помойте, срежьте кончики с двух сторон и нарежьте на кусочки 2-3 сантиметра.

  2. В кастрюле закипятите воду, посолите и опустите в нее фасоль, варите 2-3 минуты, затем достаньте ее шумовкой, переложите в миску с ледяной водой и откиньте на дуршлаг, чтобы стекла жидкость.

  3. Сосиски нарежьте на кружочки.

  4. Помидоры помойте и нарежьте на небольшие кубики.

  5. Укроп промойте и измельчите.

  6. Взбейте яйца с молоком, солью и черным молотым перцем.

  7. В сковороде, на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите фасоль и обжарьте две минуты, затем сосиски, помидоры, еще обжарьте 2-3 минуты и залейте яично-молочной смесью.

  8. Накройте крышкой, огонь убавьте до минимума и готовьте 5-7 минут. Перед подачей посыпьте зеленью.

Советы:

  • Молоко можно заменить сливками любой жирности.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
159
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