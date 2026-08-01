Омлет со стручковой фасолью помидорами и сосисками: отличная идея для завтрака

Омлет со стручковой фасолью помидорами и сосисками / © Credits

Это отличный вариант для полезного завтрака или ужина.

Стручковую фасоль помойте, срежьте кончики с двух сторон и нарежьте на кусочки 2-3 сантиметра.

В кастрюле закипятите воду, посолите и опустите в нее фасоль, варите 2-3 минуты, затем достаньте ее шумовкой, переложите в миску с ледяной водой и откиньте на дуршлаг, чтобы стекла жидкость.

Сосиски нарежьте на кружочки.

Помидоры помойте и нарежьте на небольшие кубики.

Укроп промойте и измельчите.

Взбейте яйца с молоком, солью и черным молотым перцем.

В сковороде, на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите фасоль и обжарьте две минуты, затем сосиски, помидоры, еще обжарьте 2-3 минуты и залейте яично-молочной смесью.