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Омлет со стручковой фасолью помидорами и сосисками: отличная идея для завтрака
Приготовьте вкусный, сытный омлет со стручковой фасолью, помидорами и сосисками.
Это отличный вариант для полезного завтрака или ужина.
Ингредиенты
- яйца куриные
- 2 шт.
- стручковая фасоль свежая
- 150 г
- помидоры
- 1 шт.
- сосиски
- 2 шт.
- молоко
- 50 мл
- растительное масло
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
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- соль
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- укроп свежий
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Стручковую фасоль помойте, срежьте кончики с двух сторон и нарежьте на кусочки 2-3 сантиметра.
В кастрюле закипятите воду, посолите и опустите в нее фасоль, варите 2-3 минуты, затем достаньте ее шумовкой, переложите в миску с ледяной водой и откиньте на дуршлаг, чтобы стекла жидкость.
Сосиски нарежьте на кружочки.
Помидоры помойте и нарежьте на небольшие кубики.
Укроп промойте и измельчите.
Взбейте яйца с молоком, солью и черным молотым перцем.
В сковороде, на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите фасоль и обжарьте две минуты, затем сосиски, помидоры, еще обжарьте 2-3 минуты и залейте яично-молочной смесью.
Накройте крышкой, огонь убавьте до минимума и готовьте 5-7 минут. Перед подачей посыпьте зеленью.
Советы:
Молоко можно заменить сливками любой жирности.