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Омлет в лаваше с сыром ветчиной и помидорами: рецепт эффектного завтрака
Это быстрый, сытный завтрак или перекус, который готовится в одной сковороде за 10 минут.
Блюдо получается снаружи румяным, хрустящим, а внутри с нежной, сочной начинкой.
Ингредиенты
- тонкий лаваш
- 1 шт.
- яйца куриные
- 2 шт.
- молоко
- 2 ст. л.
- ветчина
- 70 г
- твердый сыр
- 60 г
- помидоры
- 1 шт.
- перец черный молотый
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- соль
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- растительное масло
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Ветчину нарежьте на мелкие кубики.
Твердый сыр натрите на крупную терку.
Помидоры нарежьте на тонкие кружки.
Взбейте, венчиком, яйца с молоком, черным молотым перцем и солью.
Сковороду смажьте растительным маслом, вылейте яичную смесь, накройте лавашем, слегка придавив его.
Поджарьте две минуты, затем аккуратно переверните.
На одну сторону лаваша выложите ветчину, помидоры, щедро посыпьте сыром, накройте второй половиной лаваша и обжарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
Советы:
По желанию блюдо посыпьте зеленью.