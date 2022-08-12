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Омлетная запеканка с перцем, колбасой и хлебом: рецепт роскошного завтрака

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Время на прочтение
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Омлетная запеканка с перцем, колбасой и хлебом: рецепт роскошного завтрака

Фото: www.credits

В выходные хочется побаловать себя особенным завтраком.

Рецепт идеальной запеканки для завтрака не отнимет у вас много времени, если вы приготовите все с вечера. Рецепт рассчитан на большую семью. 

Ингредиенты

  • сливочное масло - 1 ст. л.
  • колбаса - 500 г
  • сладкий перец - 1 шт.
  • яйца - 10 шт.
  • молоко - 3 ст.
  • соль - 1 ч. л.
  • черный перец - 0,5 ч. л.
  • чесночный порошок - 1 ч. л.
  • луковый порошок - 1 ч. л.
  • хлеб - 6 ст. нарезанного кубиками
  • сыра твердый тертый - 2 ст.
  • зелень для украшения

Приготовление

Смажьте форму для запекания маслом для запекания. 

В сковородке поджарьте колбасу, снимите со сковороды и слейте лишний жир. Добавьте нарезанный перец в ту же сковороду и пассеруйте до мягкости, 2-3 минуты.

В приготовленную форму для запекания выложите хлеб, сверху выложите колбасу и болгарский перец.
Смешайте и слегка взбейте яйца, молоко и приправы.

Равномерно вылейте яичную смесь на запеканку. Посыпьте сыром.

Все это можно приготовить вечером и поставить в холодильник на ночь, а утром достать и запечь. 

Разогрейте духовку до 160 градусов. Выпекайте без крышки 50-55 минут, или пока яйца не станут готовыми.
Подавайте сразу же, украсив зеленью. 

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