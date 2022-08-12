Омлетная запеканка с перцем, колбасой и хлебом: рецепт роскошного завтрака

В выходные хочется побаловать себя особенным завтраком.
Рецепт идеальной запеканки для завтрака не отнимет у вас много времени, если вы приготовите все с вечера. Рецепт рассчитан на большую семью.
Ингредиенты
- сливочное масло - 1 ст. л.
- колбаса - 500 г
- сладкий перец - 1 шт.
- яйца - 10 шт.
- молоко - 3 ст.
- соль - 1 ч. л.
- черный перец - 0,5 ч. л.
- чесночный порошок - 1 ч. л.
- луковый порошок - 1 ч. л.
- хлеб - 6 ст. нарезанного кубиками
- сыра твердый тертый - 2 ст.
- зелень для украшения
Приготовление
Смажьте форму для запекания маслом для запекания.
В сковородке поджарьте колбасу, снимите со сковороды и слейте лишний жир. Добавьте нарезанный перец в ту же сковороду и пассеруйте до мягкости, 2-3 минуты.
В приготовленную форму для запекания выложите хлеб, сверху выложите колбасу и болгарский перец.
Смешайте и слегка взбейте яйца, молоко и приправы.
Равномерно вылейте яичную смесь на запеканку. Посыпьте сыром.
Все это можно приготовить вечером и поставить в холодильник на ночь, а утром достать и запечь.
Разогрейте духовку до 160 градусов. Выпекайте без крышки 50-55 минут, или пока яйца не станут готовыми.
Подавайте сразу же, украсив зеленью.
Читайте также: