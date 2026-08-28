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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
86
Время на прочтение
1 мин

Омлетные рулетики с морковью и сыром: рецепт праздничной закуски, которую можно приготовить заранее

Сочная, эффектная закуска для завтрака или праздничного стола, такие рулетики можно приготовить заранее и хранить в холодильнике.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
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Омлетные рулетики с морковью и сыром

Омлетные рулетики с морковью и сыром / © Credits

Нежный омлет с молоком отлично сочетается с ароматной начинкой из моркови, сыра, сметаны и зелени, а на приготовление вам понадобится всего лишь 25-30 минут.

Ингредиенты:

Для блинчиков:

  • яйца куриные — 3 шт;

  • молоко — 3 ст л;

  • соль — щепотка;

  • растительное масло.

Для начинки:

  • морковь — 150 гр;

  • сыр твердый — 70 гр;

  • сметана — 2 ст л;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • укроп свежий;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Приготовление:

  • В миску вбейте яйца, молоко, соль и взбейте слегка венчиком.

  • Разогрейте на сковороде растительное масло, и пожарьте три тонких блинчика, с двух сторон.

  • Морковь, чеснок очистите. Морковь натрите на мелкую терку, чеснок выдавите через пресс.

  • Укроп промойте и измельчите.

  • Твердый сыр натрите на мелкую терку.

  • В емкость выложите морковь, сыр, чеснок, зелень, сметану, перец черный молотый, посолите и перемешайте.

  • Равномерно распределите морковно-сырную начинку по всей поверхности каждого блинчика и аккуратно сверните плотно в рулеты, затем каждый рулет нарежьте на порционные кусочки.

Советы:

  • Зелень используйте по своему вкусу.

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