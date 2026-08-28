Омлетные рулетики с морковью и сыром: рецепт праздничной закуски, которую можно приготовить заранее

Омлетные рулетики с морковью и сыром / © Credits

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Нежный омлет с молоком отлично сочетается с ароматной начинкой из моркови, сыра, сметаны и зелени, а на приготовление вам понадобится всего лишь 25-30 минут.

Ингредиенты:

Для блинчиков:

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яйца куриные — 3 шт;

молоко — 3 ст л;

соль — щепотка;

растительное масло.

Для начинки:

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морковь — 150 гр;

сыр твердый — 70 гр;

сметана — 2 ст л;

чеснок — 2 зубчика;

укроп свежий;

перец черный молотый;

соль.

Приготовление:

В миску вбейте яйца, молоко, соль и взбейте слегка венчиком.

Разогрейте на сковороде растительное масло, и пожарьте три тонких блинчика, с двух сторон.

Морковь, чеснок очистите. Морковь натрите на мелкую терку, чеснок выдавите через пресс.

Укроп промойте и измельчите.

Твердый сыр натрите на мелкую терку.

В емкость выложите морковь, сыр, чеснок, зелень, сметану, перец черный молотый, посолите и перемешайте.

Равномерно распределите морковно-сырную начинку по всей поверхности каждого блинчика и аккуратно сверните плотно в рулеты, затем каждый рулет нарежьте на порционные кусочки.

Советы:

Зелень используйте по своему вкусу.



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