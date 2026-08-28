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Омлетные рулетики с морковью и сыром: рецепт праздничной закуски, которую можно приготовить заранее
Сочная, эффектная закуска для завтрака или праздничного стола, такие рулетики можно приготовить заранее и хранить в холодильнике.
Нежный омлет с молоком отлично сочетается с ароматной начинкой из моркови, сыра, сметаны и зелени, а на приготовление вам понадобится всего лишь 25-30 минут.
Ингредиенты:
Для блинчиков:
яйца куриные — 3 шт;
молоко — 3 ст л;
соль — щепотка;
растительное масло.
Для начинки:
морковь — 150 гр;
сыр твердый — 70 гр;
сметана — 2 ст л;
чеснок — 2 зубчика;
укроп свежий;
перец черный молотый;
соль.
Приготовление:
В миску вбейте яйца, молоко, соль и взбейте слегка венчиком.
Разогрейте на сковороде растительное масло, и пожарьте три тонких блинчика, с двух сторон.
Морковь, чеснок очистите. Морковь натрите на мелкую терку, чеснок выдавите через пресс.
Укроп промойте и измельчите.
Твердый сыр натрите на мелкую терку.
В емкость выложите морковь, сыр, чеснок, зелень, сметану, перец черный молотый, посолите и перемешайте.
Равномерно распределите морковно-сырную начинку по всей поверхности каждого блинчика и аккуратно сверните плотно в рулеты, затем каждый рулет нарежьте на порционные кусочки.
Советы:
Зелень используйте по своему вкусу.