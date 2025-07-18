Опиканцы tiktok.com_diana_kulikovska

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Блюдо похоже на вареники, но имеет свои особенности, которые делают его настоящим кулинарным достоянием. Фудблогер Диана Куликовская поделилась старинным рецептом, который точно покорит ваше сердце и желудок.

Опиканцы — это вареники с начинкой из пшена и мака, которые после варки еще поджариваются на сковороде до золотистой корочки. А подаются они с простым, но невероятно ароматным дополнением из чеснока, зелени, масла и горячей воды. Такой способ приготовления придает блюду не только хрустящую текстуру, но и особый, почти праздничный вкус.

Ингредиенты

Для теста

Пшеничная мука 7 ст. л

Соль 0,5 ч. л

Сода 0,5 ч. л

Кефир 100-150 мл

Для начинки

Пшено 100 г

Мак 30-50 г

Соль

Для жарки

Растительное масло 2-3 ст. л

Для мачанки

Чеснок 2 зубчика

Измельченная петрушка или укроп 2-3 ст. л

Горячая вода 3-4 ст. л

Нерафинированное масло 2 ст. л

Соль

Приготовление

Шаг 1. Подготовка начинки

Промойте пшено несколько раз в горячей воде, чтобы избавиться от горечи.

Отварите до готовности в подсоленной воде в пропорции 1:2,5, около 15-20 мин.

Мак залейте кипятком и дайте ему настояться 10-15 мин, после чего хорошо сцедите.

Смешайте пшено с маком, по желанию добавьте немного сахара или меда, если хотите более сладкий вариант.

Шаг 2. замес теста

Смешайте муку, соль, соду.

Добавляйте постепенно кефир и замешивайте тесто, пока не станет мягким, упругим, но не липким.

Дайте тесту «отдохнуть» 10-15 мин под полотенцем.

Шаг 3. Формирование вареников

Раскатайте тесто до толщины 3-5 мм, нарежьте на квадратики или вырежьте кружочки.

Положите по 1 ч. л. начинки на каждый кусочек, слепите как вареники.

Шаг 4 Варение и жарка

Отварите вареники в подсоленной воде до готовности 2-3 мин после всплытия.

После этого осторожно обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки.

Шаг 5 Приготовление дополнения

Выдавите чеснок в глубокую миску.

Добавьте соль, зелень, горячую воду и масло.

Хорошо перемешайте.

Подача

Готовые опеканцы лучше всего смакуют горячими, только что со сковороды. Полейте их сверху мачанкой или подайте отдельно, чтобы каждый мог макать на свой вкус. Если хотите экспериментов, попробуйте подать с домашней сметаной, соусом на основе печеного чеснока или даже ягодным сиропом, если сделаете сладкий вариант с маком и медом.

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Блюда из нашего детства имеют особую силу, они возвращают в теплые воспоминания, вызывают улыбку и напоминают, что настоящий вкус в простоте. Опеканцы — именно такое блюдо. Попробуйте приготовить его для себя и родных и, возможно, вы создадите новую кулинарную традицию в собственной семье.