Осенний глинтвейн: идеальный рецепт для холодного времени года

В социальных сетях этот напиток даже в шутку называют «осенним супом» и есть в этом что-то очень правдивое. Ведь глинтвейн — это про уют, медлительность и маленький праздник обычного вечера. На странице _with_anna._рассказали, как приготовить классический осенний глинтвейн, который не только согреет, но и подарит ту самую атмосферу, когда дождь за окном, а дома пахнет корицей.

Глинтвейн всегда начинается с правильного вина. Выбирайте сухое или полусухое красное вино. Не нужно брать дорогое вино, ведь оно потеряет нюансы аромата при нагревании. Выберите качественное, но доступное.

Если вы не употребляете алкоголь, можно использовать виноградный или вишневый сок без потери вкуса, просто чуть менее пьянящее настроение.

Ингредиенты сухое или полусухое красное вино 750 мл яблоко 1 шт. апельсин или лимон ½ шт. корица 1-2 палочки гвоздика 4-5 звездочек анис 1 звездочка мускатный орех или кардамон сахар 1-2 ст. л

Приготовление

Нарежьте яблоко и апельсин, положите их в кастрюлю с толстым дном, добавьте все специи — корицу, гвоздику, анис, мускатный орех. Залейте фрукты вином, добавьте сахар (если вместо меда). Перемешайте деревянной ложкой. Поставьте кастрюлю на слабый огонь и нагревайте до 70-80°C. Если появился пар — время снимать, ведь кипячение «убивает» аромат и спирт, поэтому просто дайте напитку хорошо прогреться. Снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться 10-15 мин. Когда глинтвейн немного остыл (до ~40°C), добавьте 1-2 ложки меда и размешайте.

Подача

Подавайте в толстостенных стаканах или бокалах для глинтвейна.

Украсьте палочкой корицы, звездочкой аниса или долькой апельсина.

Идеальная пара — имбирное печенье, сырная тарелка или просто уютный вечер с фильмом.

Советы

Добавьте немного апельсиновой цедры или несколько ягод клюквы для более яркого вкуса.

Не используйте металлические ложки, они изменяют вкус вина.

Этот глинтвейн — не просто напиток. Это способ сделать вечер теплее, настроение мягче, а осень — вкуснее. Попробуйте и вы поймете, почему его называют «осенним супом для души».