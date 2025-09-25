- Дата публикации
Осенний салат из капусты: рецепт вкусной консервации без стерилизации
Осень — идеальная пора для кулинарных экспериментов и домашней заготовки. Когда на рынке полно свежих овощей, так и хочется запастись витаминами на долгую зиму.
Один из самых простых и одновременно любимых рецептов многих хозяек — салат из капусты с овощами в маринаде без стерилизации. На странице фудблогера olesya_sad рассказали, что это блюдо не требует длительной варки или консервации, а результат получается удивительно вкусным и ароматным. Салат можно есть уже на следующий день после приготовления, или хранить его под крышкой в холодильнике.
Ингредиенты
- Белокочанная капуста
- 5 кг
- Морковь
- 1 кг
- Сладкий перец
- 1 кг
- Лук
- 1 кг
- Уксус 9%
- 200-250 мл
- Масло
- 800 мл
- Сахар
- 200 г
- Соль
- 80-100 г
Приготовление
Нашинковать капусту тонкой соломкой, морковь натереть на крупной терке, лук порезать полукольцами, перец нарезать длинными полосками.
В большой миске соедините все овощи, добавьте соль, сахар, масло и уксус. Хорошо перемешайте руками или деревянной лопаткой.
Плотно утрамбуйте салат в чистые банки, важно, чтобы не оставалось воздушных промежутков. Залейте остатками маринада, который выделился во время перемешивания.
Накройте капроновыми крышками и поставьте в холодильник или в холодное место. Салат готов к употреблению уже на следующий день, но с каждым днем вкус становится насыщеннее.
Советы
Для пикантности можно добавить немного черного перца горошком, лавровый лист или семена горчицы.
Для цвета и пользы попробуйте часть белокочанной капусты заменить краснокочанной.
Для диетического варианта уменьшите количество масла до 300-400 мл, салат получится легче, но все равно сохранится.
Такой салат прекрасно подходит как гарнир к мясу, рыбе, картофелю или кашам.
Этот рецепт стоит внимания, ведь не нужно тратить время на стерилизацию банок, это настоящий витаминный заряд благодаря большому количеству свежих овощей, а еще его быстро готовить, можно долго хранить и всегда будет под рукой.