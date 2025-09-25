Осенний салат из капусты: рецепт вкусной консервации без стерилизации

Осенний салат из капусты / © Credits

Один из самых простых и одновременно любимых рецептов многих хозяек — салат из капусты с овощами в маринаде без стерилизации. На странице фудблогера olesya_sad рассказали, что это блюдо не требует длительной варки или консервации, а результат получается удивительно вкусным и ароматным. Салат можно есть уже на следующий день после приготовления, или хранить его под крышкой в холодильнике.

Ингредиенты Белокочанная капуста 5 кг Морковь 1 кг Сладкий перец 1 кг Лук 1 кг Уксус 9% 200-250 мл Масло 800 мл Сахар 200 г Соль 80-100 г

Приготовление

Нашинковать капусту тонкой соломкой, морковь натереть на крупной терке, лук порезать полукольцами, перец нарезать длинными полосками. В большой миске соедините все овощи, добавьте соль, сахар, масло и уксус. Хорошо перемешайте руками или деревянной лопаткой. Плотно утрамбуйте салат в чистые банки, важно, чтобы не оставалось воздушных промежутков. Залейте остатками маринада, который выделился во время перемешивания. Накройте капроновыми крышками и поставьте в холодильник или в холодное место. Салат готов к употреблению уже на следующий день, но с каждым днем вкус становится насыщеннее.

Советы

Для пикантности можно добавить немного черного перца горошком, лавровый лист или семена горчицы.

Для цвета и пользы попробуйте часть белокочанной капусты заменить краснокочанной.

Для диетического варианта уменьшите количество масла до 300-400 мл, салат получится легче, но все равно сохранится.

Такой салат прекрасно подходит как гарнир к мясу, рыбе, картофелю или кашам.

Этот рецепт стоит внимания, ведь не нужно тратить время на стерилизацию банок, это настоящий витаминный заряд благодаря большому количеству свежих овощей, а еще его быстро готовить, можно долго хранить и всегда будет под рукой.