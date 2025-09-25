ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
85
Время на прочтение
2 мин

Осенний салат из капусты: рецепт вкусной консервации без стерилизации

Осень — идеальная пора для кулинарных экспериментов и домашней заготовки. Когда на рынке полно свежих овощей, так и хочется запастись витаминами на долгую зиму.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
67 ккал
Осенний салат из капусты

Осенний салат из капусты / © Credits

Один из самых простых и одновременно любимых рецептов многих хозяек — салат из капусты с овощами в маринаде без стерилизации. На странице фудблогера olesya_sad рассказали, что это блюдо не требует длительной варки или консервации, а результат получается удивительно вкусным и ароматным. Салат можно есть уже на следующий день после приготовления, или хранить его под крышкой в холодильнике.

Ингредиенты

Белокочанная капуста
5 кг
Морковь
1 кг
Сладкий перец
1 кг
Лук
1 кг
Уксус 9%
200-250 мл
Масло
800 мл
Сахар
200 г
Соль
80-100 г

Приготовление

  1. Нашинковать капусту тонкой соломкой, морковь натереть на крупной терке, лук порезать полукольцами, перец нарезать длинными полосками.

  2. В большой миске соедините все овощи, добавьте соль, сахар, масло и уксус. Хорошо перемешайте руками или деревянной лопаткой.

  3. Плотно утрамбуйте салат в чистые банки, важно, чтобы не оставалось воздушных промежутков. Залейте остатками маринада, который выделился во время перемешивания.

  4. Накройте капроновыми крышками и поставьте в холодильник или в холодное место. Салат готов к употреблению уже на следующий день, но с каждым днем вкус становится насыщеннее.

Советы

  • Для пикантности можно добавить немного черного перца горошком, лавровый лист или семена горчицы.

  • Для цвета и пользы попробуйте часть белокочанной капусты заменить краснокочанной.

  • Для диетического варианта уменьшите количество масла до 300-400 мл, салат получится легче, но все равно сохранится.

  • Такой салат прекрасно подходит как гарнир к мясу, рыбе, картофелю или кашам.

Этот рецепт стоит внимания, ведь не нужно тратить время на стерилизацию банок, это настоящий витаминный заряд благодаря большому количеству свежих овощей, а еще его быстро готовить, можно долго хранить и всегда будет под рукой.

Дата публикации
Количество просмотров
85
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie