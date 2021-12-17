Острая "Маргарита": фирменный рецепт коктейля от Николь Шерзингер

Обязательно приготовьте коктейль по рецепту звезды.

Певица Николь Шерзингер поделилась с поклонниками своим любимым рецептом коктейля "Маргарита". Знаменитость смешала в стакане: текилу, воду, свежевыжатый сок лайма, лед, немного соли, сироп агавы, который является природным сахарозаменителем. Также Николь добавила приправу Tajin Classic - смесь приправ с чили и лаймом, приготовленная из мягкого перца чили, лайма и морской соли. Если такой приправы у вас нет, попробуйте добавить любую любимую острую приправу.

После того как все ингредиенты были соединены, Николь перелила их в шейкер и хорошо взболтала, а потом перелила в красивый бокал.

Но любит этот напиток не только Николь. Ранее своими рецептами коктейля "Маргарита" делились такие звезды, как Рита Ора и модель бельевого бренда Victoria’s Secret Тейлор Хилл.

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