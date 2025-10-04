- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 178
- Время на прочтение
- 1 мин
Острая закуска из баклажанов: рецепт закуски для праздничного стола
Это простая и вкусная закуска на все случаи жизни. Острое пикантное блюдо станет украшением вашего праздничного стола.
Закуску можно приготовить заранее, чем больше она стоит, тем получается вкуснее.
Ингредиенты
- баклажаны
- 2 шт.
- острый красный перец чили
- 1 шт.
- болгарский перец красный
- 1 шт.
- чеснок
- 5 зубчиков
- уксус
- 30 мл.
- сахар
- 1 ч. л.
- растительное масло
- 3 ст. л.
- соль
-
- петрушка
- 4 веточки
Баклажаны помойте, удалите плодоножку, нарежьте кружками, посолите и оставьте на 20 минут. Затем откиньте на дуршлаг, промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем. Обжарьте на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета. Остудите.
У болгарского перца удалите плодоножку и семена. У острого перца, плодоножку и нарежьте перцы произвольными кусочками.
Чеснок очистите.
Петрушку промойте и отделите от стеблей.
Для маринада: выложите в чашу блендера перцы, чеснок и пробейте до однородной массы, добавьте уксус, сахар, соль по вкусу, перемешайте.
В стеклянную емкость слоями выкладывайте кольца баклажанов, поливая их острым маринадом и перекладывая листочками петрушки, так повторяйте слой за слоем. Придавите баклажаны так, чтобы они полностью покрылись маринадом. Накройте крышкой и отправьте в холодильник на 2-3 часа.
Советы:
Ингредиенты для маринада можно пропустить через мясорубку.