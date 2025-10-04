ТСН в социальных сетях

Рецепты
178
1 мин

Острая закуска из баклажанов: рецепт закуски для праздничного стола

Это простая и вкусная закуска на все случаи жизни. Острое пикантное блюдо станет украшением вашего праздничного стола.

Екатерина Труш
Время приготовления
2 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
86 ккал
Острая закуска из баклажанов

Острая закуска из баклажанов / © Credits

Закуску можно приготовить заранее, чем больше она стоит, тем получается вкуснее.

Ингредиенты

баклажаны
2 шт.
острый красный перец чили
1 шт.
болгарский перец красный
1 шт.
чеснок
5 зубчиков
уксус
30 мл.
сахар
1 ч. л.
растительное масло
3 ст. л.
соль
петрушка
4 веточки

  1. Баклажаны помойте, удалите плодоножку, нарежьте кружками, посолите и оставьте на 20 минут. Затем откиньте на дуршлаг, промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем. Обжарьте на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета. Остудите.

  2. У болгарского перца удалите плодоножку и семена. У острого перца, плодоножку и нарежьте перцы произвольными кусочками.

  3. Чеснок очистите.

  4. Петрушку промойте и отделите от стеблей.

  5. Для маринада: выложите в чашу блендера перцы, чеснок и пробейте до однородной массы, добавьте уксус, сахар, соль по вкусу, перемешайте.

  6. В стеклянную емкость слоями выкладывайте кольца баклажанов, поливая их острым маринадом и перекладывая листочками петрушки, так повторяйте слой за слоем. Придавите баклажаны так, чтобы они полностью покрылись маринадом. Накройте крышкой и отправьте в холодильник на 2-3 часа.

Советы:

  • Ингредиенты для маринада можно пропустить через мясорубку.

178
