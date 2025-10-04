Острая закуска из баклажанов: рецепт закуски для праздничного стола

Закуску можно приготовить заранее, чем больше она стоит, тем получается вкуснее.

Баклажаны помойте, удалите плодоножку, нарежьте кружками, посолите и оставьте на 20 минут. Затем откиньте на дуршлаг, промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем. Обжарьте на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета. Остудите.

У болгарского перца удалите плодоножку и семена. У острого перца, плодоножку и нарежьте перцы произвольными кусочками.

Чеснок очистите.

Петрушку промойте и отделите от стеблей.

Для маринада: выложите в чашу блендера перцы, чеснок и пробейте до однородной массы, добавьте уксус, сахар, соль по вкусу, перемешайте.