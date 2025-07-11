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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
227
Время на прочтение
1 мин

Острая закуска из кабачков: закуска, которую можно подавать горячей или холодной

Острая закуска из кабачков подается в горячем, и в холодном виде, как основное блюдо или как гарнир к рису, мясу, птице или рыбе.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
95 ккал
Острая закуска из кабачков

Острая закуска из кабачков / © Credits

Для этого обжарьте кабачки, добавьте заправку и посыпьте кунжутом. Получится ароматное блюдо и понравится даже тем, кто не очень любит кабачки.

Ингредиенты

кабачки
800 г
мед
0,5 ч. л.
соевый соус
2 ст. л.
горчица
1 ч. л.
кориандр (молотый)
0,5 ч. л.
паприка сладкая
1 ч. л.
красный острый перец
1/3 ч. л.
чеснок
2 зубчика
соль
кунжут
1 ст. л.
растительное масло
2 ст. л.

  1. Кабачки помойте и нарежьте брусочками.

  2. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

  3. В миске смешайте соевый соус, мед, горчицу, кориандр, паприку, красный острый перец, чеснок, соль и перемешайте.

  4. На сковороде с растительным маслом, на сильном огне обжарьте кабачки, постоянно помешивая до золотистого цвета 5-7 минут, затем влейте заправку и обжарьте еще две минуты.

  5. Выложите на блюдо и посыпьте кунжутом.

Советы:

Количество острого красного перца используйте по своему вкусу.

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Дата публикации
Количество просмотров
227
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