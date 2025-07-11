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Острая закуска из кабачков: закуска, которую можно подавать горячей или холодной
Острая закуска из кабачков подается в горячем, и в холодном виде, как основное блюдо или как гарнир к рису, мясу, птице или рыбе.
Для этого обжарьте кабачки, добавьте заправку и посыпьте кунжутом. Получится ароматное блюдо и понравится даже тем, кто не очень любит кабачки.
Ингредиенты
- кабачки
- 800 г
- мед
- 0,5 ч. л.
- соевый соус
- 2 ст. л.
- горчица
- 1 ч. л.
- кориандр (молотый)
- 0,5 ч. л.
- паприка сладкая
- 1 ч. л.
- красный острый перец
- 1/3 ч. л.
- чеснок
- 2 зубчика
- соль
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- кунжут
- 1 ст. л.
- растительное масло
- 2 ст. л.
Кабачки помойте и нарежьте брусочками.
Чеснок очистите и пропустите через пресс.
В миске смешайте соевый соус, мед, горчицу, кориандр, паприку, красный острый перец, чеснок, соль и перемешайте.
На сковороде с растительным маслом, на сильном огне обжарьте кабачки, постоянно помешивая до золотистого цвета 5-7 минут, затем влейте заправку и обжарьте еще две минуты.
Выложите на блюдо и посыпьте кунжутом.
Советы:
Количество острого красного перца используйте по своему вкусу.