Острая закуска из помидор: очень быстрый рецепт

Для закуски основным ингредиентом являются помидоры. Они должны быть крепкими и спелыми.
Ингредиенты
- помидоры
- 5 шт.
- перец болгарский красный
- 2 шт.
- перец острый стручковый
- 1 шт.
- чеснок
- 5 зубчиков
- яблочный уксус
- 30 г
- масло оливковое
- 30 г
- сахар
- 1 ст. л.
- соль
- 1 ч. л.
- зелень свежая (петрушка, кинза)
- Помойте помидоры, перец, зелень.
- У помидор удалите плодоножку и нарежьте крупными кусочками.
- Болгарский перец очистите от плодоножек и семян и нарежьте кусочками.
- Острый перец также нарежьте на кусочки.
- В блендер выложите болгарский и острый перцы, чеснок, сахар, соль, петрушку и кинзу.
- Влейте уксус.
- Измельчите все до однородной массы.
- В емкость на дно выложите немного заправки, затем слой помидор. Повторяйте все слои, пока она не заполнится.
- Сверху налейте масло и закройте герметично крышкой, встряхните.
- Отправьте закуску в холодильник на сутки.
Советы:
- Приправы добавляйте любые, ориентируясь на свой вкус.
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