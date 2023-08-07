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Острая закуска из помидор: очень быстрый рецепт

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
50 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
135
Время на прочтение
1 мин
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Острая закуска из помидор: очень быстрый рецепт

Острая закуска из помидор / Фото: Credits

Для закуски основным ингредиентом являются помидоры. Они должны быть крепкими и спелыми.

Ингредиенты

помидоры
5 шт.
перец болгарский красный
2 шт.
перец острый стручковый
1 шт.
чеснок
5 зубчиков
яблочный уксус
30 г
масло оливковое
30 г
сахар
1 ст. л.
соль
1 ч. л.
зелень свежая (петрушка, кинза)
  1. Помойте помидоры, перец, зелень.
  2. У помидор удалите плодоножку и нарежьте крупными кусочками. 
  3. Болгарский перец очистите от плодоножек и семян и нарежьте кусочками.
  4. Острый перец также нарежьте на кусочки.
  5. В блендер выложите болгарский и острый перцы, чеснок, сахар, соль, петрушку и кинзу.
  6. Влейте уксус.
  7. Измельчите все до однородной массы.
  8. В емкость на дно выложите немного заправки, затем слой помидор. Повторяйте все слои, пока она не заполнится.
  9. Сверху налейте масло и закройте герметично крышкой, встряхните.
  10. Отправьте закуску в холодильник на сутки.

Советы:

  • Приправы добавляйте любые, ориентируясь на свой вкус.

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Дата публикации
Просмотры
135
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