Острый хрустящий салат из огурцов с кунжутом: рецепт эффектной летней закуски

Салат из огурцов можно подать очень эффектно, если порезать огурцы тонкими полосками вдоль.

Салат лучше всего делать из очень свежих хрустящих огурцов и подавать охлажденным.

Ингредиенты

2 больших огурца

соль

2 столовых ложки неприправленного рисового уксуса

половина чайной ложки кунжутного масла

1 острый перец, тонко нарезанный

1 зубчик чеснока

семена кунжута

укроп или любая другая зелень

Приготовление

Используя овощечистку или специальный нож, нарежьте огурцы тонкими полосками. Перемешайте огуречные ленты с солью и переложите в дуршлаг на 25–30 минут, чтобы стекла часть влаги.

В небольшой миске смешайте рисовый уксус, кунжутное масло, перец и чеснок.

Поместите высушенные огурцы в сервировочную миску и перемешайте с заправкой. Перед подачей украсьте семенами кунжута и зеленью.

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