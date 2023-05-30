Острый хрустящий салат из огурцов с кунжутом: рецепт эффектной летней закуски

Салат из огурцов можно подать очень эффектно, если порезать огурцы тонкими полосками вдоль.
Салат лучше всего делать из очень свежих хрустящих огурцов и подавать охлажденным.
Ингредиенты
- 2 больших огурца
- соль
- 2 столовых ложки неприправленного рисового уксуса
- половина чайной ложки кунжутного масла
- 1 острый перец, тонко нарезанный
- 1 зубчик чеснока
- семена кунжута
- укроп или любая другая зелень
Приготовление
Используя овощечистку или специальный нож, нарежьте огурцы тонкими полосками. Перемешайте огуречные ленты с солью и переложите в дуршлаг на 25–30 минут, чтобы стекла часть влаги.
В небольшой миске смешайте рисовый уксус, кунжутное масло, перец и чеснок.
Поместите высушенные огурцы в сервировочную миску и перемешайте с заправкой. Перед подачей украсьте семенами кунжута и зеленью.
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