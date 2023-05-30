Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Острый хрустящий салат из огурцов с кунжутом: рецепт эффектной летней закуски

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
1155
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Острый хрустящий салат из огурцов с кунжутом: рецепт эффектной летней закуски

Острый хрустящий салат из огурцов с кунжутом / Фото: Credits

Салат из огурцов можно подать очень эффектно, если порезать огурцы тонкими полосками вдоль.

Салат лучше всего делать из очень свежих хрустящих огурцов и подавать охлажденным. 

Ингредиенты

  • 2 больших огурца
  • соль
  • 2 столовых ложки неприправленного рисового уксуса
  • половина чайной ложки кунжутного масла
  • 1 острый перец, тонко нарезанный
  • 1 зубчик чеснока
  • семена кунжута 
  • укроп или любая другая зелень

Приготовление

Используя овощечистку или специальный нож, нарежьте огурцы тонкими полосками. Перемешайте огуречные ленты с солью и переложите в дуршлаг на 25–30 минут, чтобы стекла часть влаги.

В небольшой миске смешайте рисовый уксус, кунжутное масло, перец и чеснок.

Поместите высушенные огурцы в сервировочную миску и перемешайте с заправкой. Перед подачей украсьте семенами кунжута и зеленью.

Читайте также: 

Десерт Белый завтрак и маринованный ревень - рецепты Сниданка

Десерт Белый завтрак и маринованный ревень - рецепты Сниданка

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1155
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация