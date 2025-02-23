Острый крабовый салат с фасолью: рецепт пикантного блюда

Если вы любите острые блюда и ищете что-то необычное для разнообразия меню, попробуйте этот острый крабовый салат с фасолью и помидором.

Это блюдо сочетает нежность крабовых палочек, насыщенный вкус фасоли, пикантность чеснока и чили, а также сочность помидоров. Идеальный вариант для тех, кто ценит вкусовые эксперименты, о котором рассказали на странице KITCHEN WITCHERY.

Ингредиенты Фасоль вареная или консервированная 500 г Крабовые палочки 250 г Помидоры 300 г Чеснок 2-3 зубчика Петрушка 3-4 веточки Перец чили Сметана или майонез Соль Перец

Приготовление

Если используется консервированная фасоль, слейте жидкость и промойте ее под проточной водой. Если фасоль вареная, убедитесь, что она мягкая и хорошо остыла. Крабовые палочки порежьте небольшими кубиками или полосками. Помидоры нашинкуйте средними кусочками, чтобы они не потеряли свою сочность. Чеснок очистите и измельчите или выдавите через пресс. Если любите острое, нашинкуйте перец чили маленькими кусочками. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске. Добавить мелко нарезанную петрушку для аромата. Заправьте салат сметаной или майонезом в зависимости от ваших вкусовых предпочтений. Добавьте соль и черный перец по своему вкусу. Хорошо перемешайте.

Перед подачей можно дать салату настояться 10-15 мин в холодильнике, чтобы все вкусы лучше соединились.

Советы:

Если хотите сделать салат менее калорийным, используйте греческий йогурт вместо майонеза.

Для более яркого вкуса можно добавить зеленый лук или кинзу.

Любителям пикантности можно добавить щепотку копченой паприки или несколько капель лимонного сока.

Острый крабовый салат – это отличный выбор как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Его насыщенный вкус, легкость в приготовлении и полезный состав делают это блюдо универсальным. Попробуйте приготовить его и он непременно станет одним из ваших любимых.

Приятного аппетита!

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