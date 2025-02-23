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Острый крабовый салат с фасолью: рецепт пикантного блюда

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
115 ккал
Дата публикации
Просмотры
15
Время на прочтение
2 мин
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Острый крабовый салат с фасолью: рецепт пикантного блюда

Острый крабовый салат / Фото: Credits

Если вы любите острые блюда и ищете что-то необычное для разнообразия меню, попробуйте этот острый крабовый салат с фасолью и помидором.

Это блюдо сочетает нежность крабовых палочек, насыщенный вкус фасоли, пикантность чеснока и чили, а также сочность помидоров. Идеальный вариант для тех, кто ценит вкусовые эксперименты, о котором рассказали на странице KITCHEN WITCHERY.

Ингредиенты

Фасоль вареная или консервированная
500 г
Крабовые палочки
250 г
Помидоры
300 г
Чеснок
2-3 зубчика
Петрушка
3-4 веточки
Перец чили
Сметана или майонез
Соль
Перец

Приготовление

  1. Если используется консервированная фасоль, слейте жидкость и промойте ее под проточной водой. Если фасоль вареная, убедитесь, что она мягкая и хорошо остыла.
  2. Крабовые палочки порежьте небольшими кубиками или полосками.
  3. Помидоры нашинкуйте средними кусочками, чтобы они не потеряли свою сочность.
  4. Чеснок очистите и измельчите или выдавите через пресс. Если любите острое, нашинкуйте перец чили маленькими кусочками.
  5. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске. Добавить мелко нарезанную петрушку для аромата.
  6. Заправьте салат сметаной или майонезом в зависимости от ваших вкусовых предпочтений.
  7. Добавьте соль и черный перец по своему вкусу.
  8. Хорошо перемешайте.

Перед подачей можно дать салату настояться 10-15 мин в холодильнике, чтобы все вкусы лучше соединились.

Советы:

  • Если хотите сделать салат менее калорийным, используйте греческий йогурт вместо майонеза.
  • Для более яркого вкуса можно добавить зеленый лук или кинзу.
  • Любителям пикантности можно добавить щепотку копченой паприки или несколько капель лимонного сока.

Острый крабовый салат – это отличный выбор как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Его насыщенный вкус, легкость в приготовлении и полезный состав делают это блюдо универсальным. Попробуйте приготовить его и он непременно станет одним из ваших любимых.

Приятного аппетита!

Мы также писали о том, как приготовить салат из пекинской капусты с яичной заправкой.

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