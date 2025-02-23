Острый крабовый салат с фасолью: рецепт пикантного блюда

Если вы любите острые блюда и ищете что-то необычное для разнообразия меню, попробуйте этот острый крабовый салат с фасолью и помидором.
Это блюдо сочетает нежность крабовых палочек, насыщенный вкус фасоли, пикантность чеснока и чили, а также сочность помидоров. Идеальный вариант для тех, кто ценит вкусовые эксперименты, о котором рассказали на странице KITCHEN WITCHERY.
Ингредиенты
- Фасоль вареная или консервированная
- 500 г
- Крабовые палочки
- 250 г
- Помидоры
- 300 г
- Чеснок
- 2-3 зубчика
- Петрушка
- 3-4 веточки
- Перец чили
- Сметана или майонез
- Соль
- Перец
Приготовление
- Если используется консервированная фасоль, слейте жидкость и промойте ее под проточной водой. Если фасоль вареная, убедитесь, что она мягкая и хорошо остыла.
- Крабовые палочки порежьте небольшими кубиками или полосками.
- Помидоры нашинкуйте средними кусочками, чтобы они не потеряли свою сочность.
- Чеснок очистите и измельчите или выдавите через пресс. Если любите острое, нашинкуйте перец чили маленькими кусочками.
- Смешайте все ингредиенты в глубокой миске. Добавить мелко нарезанную петрушку для аромата.
- Заправьте салат сметаной или майонезом в зависимости от ваших вкусовых предпочтений.
- Добавьте соль и черный перец по своему вкусу.
- Хорошо перемешайте.
Перед подачей можно дать салату настояться 10-15 мин в холодильнике, чтобы все вкусы лучше соединились.
Советы:
- Если хотите сделать салат менее калорийным, используйте греческий йогурт вместо майонеза.
- Для более яркого вкуса можно добавить зеленый лук или кинзу.
- Любителям пикантности можно добавить щепотку копченой паприки или несколько капель лимонного сока.
Острый крабовый салат – это отличный выбор как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Его насыщенный вкус, легкость в приготовлении и полезный состав делают это блюдо универсальным. Попробуйте приготовить его и он непременно станет одним из ваших любимых.
Приятного аппетита!
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