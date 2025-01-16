Острый куриный рамен: оригинальный рецепт японского супа

Если вы любитель японской кухни и хотите попробовать что-то новое и одновременно простое в приготовлении, острый куриный ремен станет идеальным выбором. Кремовость основания, пикантность чили, нежность курицы и легкость лапши создают идеальное сочетание для прохладных вечеров или моментов, когда хочется чего-нибудь особенного.

На странице dieteticaesthetic поделились отличным рецептом этого наваристого и вкусного супа. А лучшее – это то, что можно приготовить его всего за 30 минут.

Ингредиенты Яйца 2 шт. Лапша 1 пачка Майонез 1 ст. л Паста из черных бобов 1 ст. л Перец чили Кунжутное масло 1 ч. л Бульон 1 стакан Куриная грудка 1 шт. Поджаренный кунжут Листы норы 2 шт.

Приготовление

В кастрюле с кипящей водой отварите лапшу и одно яйцо. Варите в течение 7 минут, после чего осторожно слейте воду. Отставьте лапшу и яйцо в сторону для дальнейшего использования. В большой миске смешайте сырое яйцо, столовую ложку майонеза, пасту из черных бобов, перец чили и кунжутное масло. Взбивайте ингредиенты венчиком до получения однородной кремовой текстуры. Налейте стакан горячего бульона к подготовленному основанию, тщательно перемешайте, чтобы получить кремовый суп. Добавьте в миску с супом вареную лапшу. Нарежьте вареное яйцо пополам и выложите сверху лапшу. Куриную грудку предварительно отварите или обжарьте по вашему вкусу, нарежьте на ломтики и также добавьте в суп. Украсьте рамен листьями норы, посыпьте поджаренным кунжутом и добавьте еще немного хрустящего перца чили для дополнительной пикантности.

Советы:

Чтобы рамен выглядел еще более аппетитно, подавайте его в глубоких мисках, которые дольше держат тепло.

К блюду отлично подойдут японские маринованные овощи или грибы.

Если вы любите более острые блюда, добавьте немного больше перца чили или соуса шрирача.

Острый куриный рамен – это настоящая гармония вкусов. А главное – этот рецепт подходит даже для тех, кто не имеет много времени на кулинарные эксперименты.

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