Острый куриный рамен: оригинальный рецепт японского супа

Если вы любитель японской кухни и хотите попробовать что-то новое и одновременно простое в приготовлении, острый куриный ремен станет идеальным выбором. Кремовость основания, пикантность чили, нежность курицы и легкость лапши создают идеальное сочетание для прохладных вечеров или моментов, когда хочется чего-нибудь особенного.
На странице dieteticaesthetic поделились отличным рецептом этого наваристого и вкусного супа. А лучшее – это то, что можно приготовить его всего за 30 минут.
Ингредиенты
- Яйца
- 2 шт.
- Лапша
- 1 пачка
- Майонез
- 1 ст. л
- Паста из черных бобов
- 1 ст. л
- Перец чили
- Кунжутное масло
- 1 ч. л
- Бульон
- 1 стакан
- Куриная грудка
- 1 шт.
- Поджаренный кунжут
- Листы норы
- 2 шт.
Приготовление
- В кастрюле с кипящей водой отварите лапшу и одно яйцо. Варите в течение 7 минут, после чего осторожно слейте воду. Отставьте лапшу и яйцо в сторону для дальнейшего использования.
- В большой миске смешайте сырое яйцо, столовую ложку майонеза, пасту из черных бобов, перец чили и кунжутное масло. Взбивайте ингредиенты венчиком до получения однородной кремовой текстуры.
- Налейте стакан горячего бульона к подготовленному основанию, тщательно перемешайте, чтобы получить кремовый суп.
- Добавьте в миску с супом вареную лапшу. Нарежьте вареное яйцо пополам и выложите сверху лапшу. Куриную грудку предварительно отварите или обжарьте по вашему вкусу, нарежьте на ломтики и также добавьте в суп.
- Украсьте рамен листьями норы, посыпьте поджаренным кунжутом и добавьте еще немного хрустящего перца чили для дополнительной пикантности.
Советы:
- Чтобы рамен выглядел еще более аппетитно, подавайте его в глубоких мисках, которые дольше держат тепло.
- К блюду отлично подойдут японские маринованные овощи или грибы.
- Если вы любите более острые блюда, добавьте немного больше перца чили или соуса шрирача.
Острый куриный рамен – это настоящая гармония вкусов. А главное – этот рецепт подходит даже для тех, кто не имеет много времени на кулинарные эксперименты.
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