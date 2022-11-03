Острый куриный суп с лимоном и имбирем: необычный рецепт

Куриный суп - это классика европейской кухни. У каждого из нас есть свой рецепт его приготовления, но, если вы готовы к экспериментам, вам стоит попробовать что-то новое.

Этот довольно неожиданный рецепт куриного супа предполагает использование лимона, имбиря и нескольких видов перца. Ваш суп будет насыщенным витаминами, острым и согревающим, а это в холодное время года дополнительный плюс.

Ингредиенты

большая курица без потрохов - 1 шт.

луковица - 1 шт.

морковь - 2 шт.

сельдерей - 2 стебля

головка чеснока - 1 шт.

перец халапеньо - 1 шт.

имбирь - 2 кусочка размером с небольшой орех

петрушка - 1 большой пучок

семена кориандра - 1 ст. л.

соль - 1 ст. л.

перец черный молотый - 2 ч. л.

шпинат - 150 г (можно заменить любой другой зеленью)

лимоны - 2 шт., тонко нарезанных

Подготовка

Очистите лук и нарежьте крупными кольцами.

Нарежьте морковь крупными кружками.

Крупно нарежьте сельдерей.

Разрежьте поперек головку чеснока.

Перец халапеньо разрежьте вдоль и оставьте немного для украшения.

Очистите и нарежьте имбирь.

Приготовление

Смешайте курицу, лук, морковь, сельдерей, чеснок, халапеньо, имбирь, петрушку, кориандр, соль и черный перец в большой или кастрюле. Добавьте холодной воды, чтобы она покрыла все ингредиенты.

Накройте кастрюлю и доведите жидкость до кипения на сильном огне, затем уменьшите огонь до минимума и варите, снимая металлической ложкой пену. Накройте крышкой и тушите, пока курица не станет мягкой, от 55 минут до часа.

Переложите курицу на большую тарелку и слейте обратно в кастрюлю бульон, который с нее стечет. Процедите бульон в чистую кастрюлю и томите на медленном огне. Добавьте соль по вкусу. Разомните курицу с помощью вилки.

Разложите шпинат, нарезанную курицу, халапеньо и ломтики лимона по сервировочным тарелкам и залейте горячим бульоном.

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