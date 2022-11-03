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Острый куриный суп с лимоном и имбирем: необычный рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
512
Время на прочтение
2 мин
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Острый куриный суп с лимоном и имбирем: необычный рецепт

Фото: Credits

Куриный суп - это классика европейской кухни. У каждого из нас есть свой рецепт его приготовления, но, если вы готовы к экспериментам, вам стоит попробовать что-то новое.

Этот довольно неожиданный рецепт куриного супа предполагает использование лимона, имбиря и нескольких видов перца. Ваш суп будет насыщенным витаминами, острым и согревающим, а это в холодное время года дополнительный плюс. 

Ингредиенты

  • большая курица без потрохов - 1 шт.
  • луковица - 1 шт.
  • морковь - 2 шт.
  • сельдерей - 2 стебля
  • головка чеснока - 1 шт.
  • перец халапеньо - 1 шт.
  • имбирь - 2 кусочка размером с небольшой орех 
  • петрушка - 1 большой пучок
  • семена кориандра - 1 ст. л.
  • соль - 1 ст. л.
  • перец черный молотый - 2 ч. л.
  • шпинат - 150 г (можно заменить любой другой зеленью)
  • лимоны - 2 шт., тонко нарезанных

Подготовка

  • Очистите лук и нарежьте крупными кольцами. 
  • Нарежьте морковь крупными кружками. 
  • Крупно нарежьте сельдерей. 
  • Разрежьте поперек головку чеснока. 
  • Перец халапеньо разрежьте вдоль и оставьте немного для украшения. 
  • Очистите и нарежьте имбирь. 

Приготовление

Смешайте курицу, лук, морковь, сельдерей, чеснок, халапеньо, имбирь, петрушку, кориандр, соль и черный перец в большой или кастрюле. Добавьте холодной воды, чтобы она покрыла все ингредиенты.

Накройте кастрюлю и доведите жидкость до кипения на сильном огне, затем уменьшите огонь до минимума и варите, снимая металлической ложкой пену. Накройте крышкой и тушите, пока курица не станет мягкой, от 55 минут до часа.

Переложите курицу на большую тарелку и слейте обратно в кастрюлю бульон, который с нее стечет. Процедите бульон в чистую кастрюлю и томите на медленном огне. Добавьте соль по вкусу. Разомните курицу с помощью вилки.

Разложите шпинат, нарезанную курицу, халапеньо и ломтики лимона по сервировочным тарелкам и залейте горячим бульоном.

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Дата публикации
Просмотры
512
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