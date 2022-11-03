Острый куриный суп с лимоном и имбирем: необычный рецепт

Куриный суп - это классика европейской кухни. У каждого из нас есть свой рецепт его приготовления, но, если вы готовы к экспериментам, вам стоит попробовать что-то новое.
Этот довольно неожиданный рецепт куриного супа предполагает использование лимона, имбиря и нескольких видов перца. Ваш суп будет насыщенным витаминами, острым и согревающим, а это в холодное время года дополнительный плюс.
Ингредиенты
- большая курица без потрохов - 1 шт.
- луковица - 1 шт.
- морковь - 2 шт.
- сельдерей - 2 стебля
- головка чеснока - 1 шт.
- перец халапеньо - 1 шт.
- имбирь - 2 кусочка размером с небольшой орех
- петрушка - 1 большой пучок
- семена кориандра - 1 ст. л.
- соль - 1 ст. л.
- перец черный молотый - 2 ч. л.
- шпинат - 150 г (можно заменить любой другой зеленью)
- лимоны - 2 шт., тонко нарезанных
Подготовка
- Очистите лук и нарежьте крупными кольцами.
- Нарежьте морковь крупными кружками.
- Крупно нарежьте сельдерей.
- Разрежьте поперек головку чеснока.
- Перец халапеньо разрежьте вдоль и оставьте немного для украшения.
- Очистите и нарежьте имбирь.
Приготовление
Смешайте курицу, лук, морковь, сельдерей, чеснок, халапеньо, имбирь, петрушку, кориандр, соль и черный перец в большой или кастрюле. Добавьте холодной воды, чтобы она покрыла все ингредиенты.
Накройте кастрюлю и доведите жидкость до кипения на сильном огне, затем уменьшите огонь до минимума и варите, снимая металлической ложкой пену. Накройте крышкой и тушите, пока курица не станет мягкой, от 55 минут до часа.
Переложите курицу на большую тарелку и слейте обратно в кастрюлю бульон, который с нее стечет. Процедите бульон в чистую кастрюлю и томите на медленном огне. Добавьте соль по вкусу. Разомните курицу с помощью вилки.
Разложите шпинат, нарезанную курицу, халапеньо и ломтики лимона по сервировочным тарелкам и залейте горячим бульоном.
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