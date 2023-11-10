Острый лимонно-имбирный куриный суп: отличный рецепт для холодной погоды

Как только температура начинает падать, согревающие супы становятся одним из самых популярных блюд на нашей кухне. Чтобы ускорить приготовление, сварите бульон накануне и соберите суп перед едой, по мере того, как бульон настаивается, вкус становится глубже. Вы также можете добавить немного риса или макарон для более насыщенного варианта.
Ингредиенты
- луковица
- 1 шт
- морковь
- 2 шт
- сельдерей
- 2 стебля
- чеснока
- 1 головка
- острый перец
- 1 шт
- имбирь
- 3 кусочка размером с орех
- петрушки
- 1 пучок
- кориандр
- 1 ст. л.
- соль
- 1 ст. л.
- перец
- 1 ст. л.
- лимон
- 1 шт
- шпинат или другая зелень на ваш вкус
- горсть
- курица
- 1 шт
- Удалите из курицы внутренности, луковицу почистите и нарежьте крупными кусочками, морковь нарежьте крупными кусочками, сельдерей нарежьте крупными кусочками, головку чеснока разрежьте поперек, перец разрежьте вдоль, лимоны, тонко нарежьте.
- Смешайте курицу, лук, морковь, сельдерей, чеснок, халапеньо, имбирь, петрушку, кориандр, соль и черный перец в большой жаровне или кастрюле. Добавьте достаточно холодной воды, чтобы покрыть ее.
- Накройте кастрюлю крышкой и доведите жидкость до кипения на сильном огне, затем убавьте огонь до минимума и варите, снимая металлической ложкой любые примеси, которые могут подняться на поверхность жидкости. Тушите, пока курица не станет мягкой и не развалится, от 55 минут до часа.
- Переложите курицу на большую тарелку и соберите весь бульон, который может капать. Используя сито, процедите бульон в чистую кастрюлю и держите в тепле на слабом огне.
- Попробуйте бульон и добавьте соль, если это необходимо.
- Измельчите курицу с помощью вилки.
- Разложите шпинат, курицу и ломтики лимона по сервировочным тарелкам и залейте горячим бульоном.
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