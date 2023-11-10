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Острый лимонно-имбирный куриный суп: отличный рецепт для холодной погоды

Время готовки
1 ч. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
36 ккал
Дата публикации
Просмотры
93
Время на прочтение
2 мин
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Острый лимонно-имбирный куриный суп: отличный рецепт для холодной погоды

Острый лимонно-имбирный куриный суп / Фото: Credits

Как только температура начинает падать, согревающие супы становятся одним из самых популярных блюд на нашей кухне. Чтобы ускорить приготовление, сварите бульон накануне и соберите суп перед едой, по мере того, как бульон настаивается, вкус становится глубже. Вы также можете добавить немного риса или макарон для более насыщенного варианта.

Ингредиенты

луковица
1 шт
морковь
2 шт
сельдерей
2 стебля
чеснока
1 головка
острый перец
1 шт
имбирь
3 кусочка размером с орех
петрушки
1 пучок
кориандр
1 ст. л.
соль
1 ст. л.
перец
1 ст. л.
лимон
1 шт
шпинат или другая зелень на ваш вкус
горсть
курица
1 шт
  1. Удалите из курицы внутренности, луковицу почистите и нарежьте крупными кусочками,  морковь нарежьте крупными кусочками, сельдерей нарежьте крупными кусочками, головку чеснока разрежьте поперек, перец разрежьте вдоль, лимоны, тонко нарежьте.
  2. Смешайте курицу, лук, морковь, сельдерей, чеснок, халапеньо, имбирь, петрушку, кориандр, соль и черный перец в большой жаровне или кастрюле. Добавьте достаточно холодной воды, чтобы покрыть ее.
  3. Накройте кастрюлю крышкой и доведите жидкость до кипения на сильном огне, затем убавьте огонь до минимума и варите, снимая металлической ложкой любые примеси, которые могут подняться на поверхность жидкости. Тушите, пока курица не станет мягкой и не развалится, от 55 минут до часа.
  4. Переложите курицу на большую тарелку и соберите весь бульон, который может капать. Используя сито, процедите бульон в чистую кастрюлю и держите в тепле на слабом огне.
  5. Попробуйте бульон и добавьте соль, если это необходимо.
  6. Измельчите курицу с помощью вилки. 
  7. Разложите шпинат, курицу и ломтики лимона по сервировочным тарелкам и залейте горячим бульоном.

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Дата публикации
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