Острый лимонно-имбирный куриный суп: отличный рецепт для холодной погоды

Как только температура начинает падать, согревающие супы становятся одним из самых популярных блюд на нашей кухне. Чтобы ускорить приготовление, сварите бульон накануне и соберите суп перед едой, по мере того, как бульон настаивается, вкус становится глубже. Вы также можете добавить немного риса или макарон для более насыщенного варианта.