Острый перец на зиму: простой рецепт закрутки

Острый перец на зиму / © Credits

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Если вы любите острые закуски, этот рецепт, о котором рассказали на странице Буде смачно разом , точно заслуживает места в вашей сезонной коллекции. Для маринования подойдут и красные, и зеленые перцы, поэтому их можно заготавливать отдельно или смешивать, чтобы банки выглядели ещё эффектнее.

Острый перец на зиму tiktok.combude_smachno_razom

Для трёх баночек по 400 мл понадобится:

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Ингредиенты горький перец 300 г чеснок 8 зубчиков вода 250 мл яблочный уксус 250 мл сахар 250 мл соль 1 ст. л. без горки

Острый перец на зиму tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготовление

Перец хорошо вымойте и проколите вилкой или зубочисткой, чтобы маринад лучше проник внутрь. Положите его в кастрюлю и залейте горячей водой. Для маринада смешайте воду, яблочный уксус, сахар и соль. Доведите смесь до кипения и проварите несколько минут, чтобы сахар и соль полностью растворились. В стерилизованные банки разложите чеснок и перец, после чего залейте всё горячим маринадом. Закройте стерилизованными крышками, переверните банки вверх дном и накройте полотенцем. Оставьте до полного остывания при комнатной температуре, а затем перенесите в темное прохладное место.

В результате вы получите универсальную зимнюю закуску с ярким вкусом и приятной остротой. А сочетание красного и зеленого перца сделает домашнюю консервацию не только вкусной, но и очень аппетитной на вид.

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