- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 458
- Время на прочтение
- 1 мин
Острый перец на зиму: простой рецепт закрутки
Яркий, пикантный, с лёгкой кисло-сладкой ноткой — маринованный перец станет идеальным дополнением к мясу, закускам и любимым зимним блюдам.
Если вы любите острые закуски, этот рецепт, о котором рассказали на странице Буде смачно разом, точно заслуживает места в вашей сезонной коллекции. Для маринования подойдут и красные, и зеленые перцы, поэтому их можно заготавливать отдельно или смешивать, чтобы банки выглядели ещё эффектнее.
Для трёх баночек по 400 мл понадобится:
Ингредиенты
- горький перец
- 300 г
- чеснок
- 8 зубчиков
- вода
- 250 мл
- яблочный уксус
- 250 мл
- сахар
- 250 мл
- соль
- 1 ст. л. без горки
Приготовление
Перец хорошо вымойте и проколите вилкой или зубочисткой, чтобы маринад лучше проник внутрь.
Положите его в кастрюлю и залейте горячей водой.
Для маринада смешайте воду, яблочный уксус, сахар и соль.
Доведите смесь до кипения и проварите несколько минут, чтобы сахар и соль полностью растворились.
В стерилизованные банки разложите чеснок и перец, после чего залейте всё горячим маринадом.
Закройте стерилизованными крышками, переверните банки вверх дном и накройте полотенцем.
Оставьте до полного остывания при комнатной температуре, а затем перенесите в темное прохладное место.
В результате вы получите универсальную зимнюю закуску с ярким вкусом и приятной остротой. А сочетание красного и зеленого перца сделает домашнюю консервацию не только вкусной, но и очень аппетитной на вид.