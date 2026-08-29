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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
458
Время на прочтение
1 мин

Острый перец на зиму: простой рецепт закрутки

Яркий, пикантный, с лёгкой кисло-сладкой ноткой — маринованный перец станет идеальным дополнением к мясу, закускам и любимым зимним блюдам.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
95 ккал
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Острый перец на зиму

Острый перец на зиму / © Credits

Если вы любите острые закуски, этот рецепт, о котором рассказали на странице Буде смачно разом, точно заслуживает места в вашей сезонной коллекции. Для маринования подойдут и красные, и зеленые перцы, поэтому их можно заготавливать отдельно или смешивать, чтобы банки выглядели ещё эффектнее.

Острый перец на зиму tiktok.combude_smachno_razom

Острый перец на зиму tiktok.combude_smachno_razom

Для трёх баночек по 400 мл понадобится:

Ингредиенты

горький перец
300 г
чеснок
8 зубчиков
вода
250 мл
яблочный уксус
250 мл
сахар
250 мл
соль
1 ст. л. без горки
Острый перец на зиму tiktok.com/@bude_smachno_razom

Острый перец на зиму tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготовление

  1. Перец хорошо вымойте и проколите вилкой или зубочисткой, чтобы маринад лучше проник внутрь.

  2. Положите его в кастрюлю и залейте горячей водой.

  3. Для маринада смешайте воду, яблочный уксус, сахар и соль.

  4. Доведите смесь до кипения и проварите несколько минут, чтобы сахар и соль полностью растворились.

  5. В стерилизованные банки разложите чеснок и перец, после чего залейте всё горячим маринадом.

  6. Закройте стерилизованными крышками, переверните банки вверх дном и накройте полотенцем.

  7. Оставьте до полного остывания при комнатной температуре, а затем перенесите в темное прохладное место.

В результате вы получите универсальную зимнюю закуску с ярким вкусом и приятной остротой. А сочетание красного и зеленого перца сделает домашнюю консервацию не только вкусной, но и очень аппетитной на вид.

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