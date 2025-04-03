Острый рамен с грибами: рецепт согревающего супа

Острый рамен с грибами / © Credits

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Острый рамен с грибами станет прекрасной альтернативой обычным супам и позволит погрузиться в атмосферу азиатской кухни, не выходя из дома. Добавление ароматного бульона, нежной лапши и насыщенных вкусов специй сделает это блюдо незабываемым, а о рецепте приготовления рассказал автор страницы ALFIE STEINER.

Ингредиенты

Для бульона:

Нейтральное масло 1 ст. л

Большие зубчики чеснока 4 шт.

Красный перец 1 шт.

Зеленый лук 1 пучок

Свежий имбирь 1 кусочек (примерно 5 см)

Паста Гочуджан (корейская ферментированная паста с острым перцем) 2 ст. л

Рисовый уксус 1 ст. л

Соевый соус 1 ст. л

Овощной бульон 1,5л

Кокосовое молоко 200 мл

Мисо поста 1 ст. л

Лайм 1 шт.

Соль

Сахар

Для подачи:

Рисовая или пшеничная лапша 200 г

Вешенки или другие грибы 150 г

Брокколи 100 г

Небольшая луковица 1 шт.

Масло чили 1 ст. л

Поджаренный кунжут 1 ст. л

Лайм 1 шт.

Приготовление

Мелко нашинкуйте чеснок, перец чили, лук и имбирь. Если вы предпочитаете более мягкий вкус, можно немного уменьшить количество перца. В глубокой кастрюле разогрейте растительное масло, добавьте чеснок, имбирь, перец чили и лук. Обжаривайте несколько минут, пока не появится насыщенный аромат. Добавьте Гочуджан, рисовый уксус и соевый соус. Хорошо размешайте, чтобы специи равномерно распределились. Влейте овощной бульон и доведите до кипения. Влейте кокосовое молоко, добавьте мисо пасту, кропотливо перемешайте и оставьте бульон на среднем огне приблизительно на 10 мин. Параллельно отварите лапшу согласно инструкции на упаковке. Брокколи разделите на соцветия, вешенки разберите на полоски. Обжарьте грибы на сухой сковороде до золотистого цвета. Снимите бульон с огня, добавьте соль и сахар по вкусу. Если хотите более кислый вкус, выжмите сок лайма. Выложите в глубокие тарелки лапшу, добавьте брокколи, вешенки и нарезанный лук. Залейте горячим бульоном, посыпьте кунжутом и полейте маслом чили. Подайте с лаймом.

Советы:

Остроту можно регулировать, уменьшая или увеличивая количество чили и Гочуджан.

Если нет кокосового молока, то его можно заменить сливками или просто увеличить количество овощного бульона.

Этот острый рамен не только согреет в холодную погоду, но подарит настоящее гастрономическое удовольствие.

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Приятного аппетита!