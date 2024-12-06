Острый том ям: рецепт согревающего тайского супа

Этот тайский суп известен своим идеальным балансом пряных, кислых и сладких ноток, а его кремовый бульон очаровывает каждого, кто его попробует.

На странице alfiecooks поделились собственным рецептом, добавив к нему грибы шиитаке и нежный тофу – идеальное сочетание для тех, кто любит экспериментировать на кухне. Рецепт рассчитан на две порции.

Ингредиенты

Для ароматного бульона:

Банановый шалот 1 шт.

Чеснок 4 зубчика

Имбирь

Красный перец чили 1/2 шт.

Лемонграсс 1 стебель

Соевый соус 2 ст. л

Рисовый винный уксус 1 ст. л

Паста тайского красного карри 1 ст. л

Овощной бульон 1 л

Кокосовое молоко 400 мл

Коричневый сахар 1ч. л

Сок одного лайма

Основные ингредиенты:

Грибы шиитаке 200 г

Тофу 150 г

Лук 1 шт.

Кориандр

Для подачи:

Тайское масло чили

Свежий кориандр

Ломтики лайма

Красный перец чили

Приготовление

Измельчите шалот, чеснок, имбирь и чили. Лемонграсс слегка разотрите тыльной стороной ножа, чтобы раскрыть его аромат. Разогрейте растительное масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте шалот, чеснок, имбирь и чили. Перемешайте и готовьте 3–5 минут. Влейте соевый соус, рисовый уксус и пасту тайского карри. Перемешайте и обжаривайте еще 2–3 минуты, чтобы специи соединились. Овощной бульон доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 15–20 минут. Процедить бульон через сито. Поверните в кастрюлю, добавьте кокосовое молоко и доведите до кипения. Нарежьте шиитаке грибы и тофу. Добавьте в бульон и готовьте еще 5–10 минут, пока ингредиенты не станут мягкими. Добавьте в суп измельченный репчатый лук, кориандр, сахар и сок лайма. Приправьте солью и перцем по вкусу. Разлейте суп в глубокие тарелки. Украсьте кусочками лайма, свежим кориандром, чили и несколькими каплями тайского масла чили.

Этот острый том ям – не просто суп, а настоящее наслаждение для гурманов. Каждая ложка – это гармония вкусов: нежная кокосовая кремовость, пикантная острота чили, свежесть лайма и изысканный аромат лемонграсса.

Приятного аппетита!

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