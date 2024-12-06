Острый том ям: рецепт согревающего тайского супа

Этот тайский суп известен своим идеальным балансом пряных, кислых и сладких ноток, а его кремовый бульон очаровывает каждого, кто его попробует.
На странице alfiecooks поделились собственным рецептом, добавив к нему грибы шиитаке и нежный тофу – идеальное сочетание для тех, кто любит экспериментировать на кухне. Рецепт рассчитан на две порции.
Ингредиенты
Для ароматного бульона:
- Банановый шалот 1 шт.
- Чеснок 4 зубчика
- Имбирь
- Красный перец чили 1/2 шт.
- Лемонграсс 1 стебель
- Соевый соус 2 ст. л
- Рисовый винный уксус 1 ст. л
- Паста тайского красного карри 1 ст. л
- Овощной бульон 1 л
- Кокосовое молоко 400 мл
- Коричневый сахар 1ч. л
- Сок одного лайма
Основные ингредиенты:
- Грибы шиитаке 200 г
- Тофу 150 г
- Лук 1 шт.
- Кориандр
Для подачи:
- Тайское масло чили
- Свежий кориандр
- Ломтики лайма
- Красный перец чили
Приготовление
- Измельчите шалот, чеснок, имбирь и чили. Лемонграсс слегка разотрите тыльной стороной ножа, чтобы раскрыть его аромат.
- Разогрейте растительное масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте шалот, чеснок, имбирь и чили. Перемешайте и готовьте 3–5 минут.
- Влейте соевый соус, рисовый уксус и пасту тайского карри. Перемешайте и обжаривайте еще 2–3 минуты, чтобы специи соединились.
- Овощной бульон доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 15–20 минут.
- Процедить бульон через сито. Поверните в кастрюлю, добавьте кокосовое молоко и доведите до кипения.
- Нарежьте шиитаке грибы и тофу. Добавьте в бульон и готовьте еще 5–10 минут, пока ингредиенты не станут мягкими.
- Добавьте в суп измельченный репчатый лук, кориандр, сахар и сок лайма. Приправьте солью и перцем по вкусу.
- Разлейте суп в глубокие тарелки. Украсьте кусочками лайма, свежим кориандром, чили и несколькими каплями тайского масла чили.
Этот острый том ям – не просто суп, а настоящее наслаждение для гурманов. Каждая ложка – это гармония вкусов: нежная кокосовая кремовость, пикантная острота чили, свежесть лайма и изысканный аромат лемонграсса.
Приятного аппетита!
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