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Острый том ям: рецепт согревающего тайского супа

Острый том ям: рецепт согревающего тайского супа

Суп Том Ям / Фото: Credits

Этот тайский суп известен своим идеальным балансом пряных, кислых и сладких ноток, а его кремовый бульон очаровывает каждого, кто его попробует.

На странице alfiecooks поделились собственным рецептом, добавив к нему грибы шиитаке и нежный тофу – идеальное сочетание для тех, кто любит экспериментировать на кухне. Рецепт рассчитан на две порции.

Ингредиенты

Для ароматного бульона:

  • Банановый шалот 1 шт.
  • Чеснок 4 зубчика
  • Имбирь
  • Красный перец чили 1/2 шт.
  • Лемонграсс 1 стебель
  • Соевый соус 2 ст. л
  • Рисовый винный уксус 1 ст. л
  • Паста тайского красного карри 1 ст. л
  • Овощной бульон 1 л
  • Кокосовое молоко 400 мл
  • Коричневый сахар 1ч. л
  • Сок одного лайма

Основные ингредиенты:

  • Грибы шиитаке 200 г
  • Тофу 150 г
  • Лук 1 шт.
  • Кориандр

Для подачи:

  • Тайское масло чили
  • Свежий кориандр
  • Ломтики лайма
  • Красный перец чили

Приготовление

  1. Измельчите шалот, чеснок, имбирь и чили. Лемонграсс слегка разотрите тыльной стороной ножа, чтобы раскрыть его аромат.
  2. Разогрейте растительное масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте шалот, чеснок, имбирь и чили. Перемешайте и готовьте 3–5 минут.
  3. Влейте соевый соус, рисовый уксус и пасту тайского карри. Перемешайте и обжаривайте еще 2–3 минуты, чтобы специи соединились.
  4. Овощной бульон доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 15–20 минут.
  5. Процедить бульон через сито. Поверните в кастрюлю, добавьте кокосовое молоко и доведите до кипения.
  6. Нарежьте шиитаке грибы и тофу. Добавьте в бульон и готовьте еще 5–10 минут, пока ингредиенты не станут мягкими.
  7. Добавьте в суп измельченный репчатый лук, кориандр, сахар и сок лайма. Приправьте солью и перцем по вкусу.
  8. Разлейте суп в глубокие тарелки. Украсьте кусочками лайма, свежим кориандром, чили и несколькими каплями тайского масла чили.

Этот острый том ям – не просто суп, а настоящее наслаждение для гурманов. Каждая ложка – это гармония вкусов: нежная кокосовая кремовость, пикантная острота чили, свежесть лайма и изысканный аромат лемонграсса.

Приятного аппетита!

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