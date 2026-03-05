- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 144
- Время на прочтение
- 1 мин
Отбивные из говяжьей печени — зачем замачивать в молоке и как добиться корочки
Отбивные можно готовить не только из мяса, но и из печени, они получаются намного нежнее и сочнее, а благодаря кляру они остаются мягкими даже на второй день.
Подайте с картофельным пюре, макаронами или овощами.
Ингредиенты
- печень говяжья
- 600 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- мука пшеничная
- 150 г
- лук репчатый
- 3 шт.
- молоко
- 200 г
- перец черный молотый
-
- соль
-
- растительное масло
-
Лук очистите, натрите на мелкую терку.
Яйца взбейте венчиком.
Муку насыпьте в тарелку.
Печень замочите в молоке на один час. Очистите ее от прожилок, пленок, помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на кусочки толщиной около одного сантиметра.
Каждый кусочек печени, слегка отбейте кухонным молоточком через пищевую пленку, поперчите, посолите и покройте с двух сторон луком.
Обмакните печень сначала в муку, затем в яйцо и снова в муку.
В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло и обжарьте отбивные с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
Специи используйте по своему вкусу.