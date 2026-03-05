ТСН в социальных сетях

Рецепты
144
1 мин

Отбивные из говяжьей печени — зачем замачивать в молоке и как добиться корочки

Отбивные можно готовить не только из мяса, но и из печени, они получаются намного нежнее и сочнее, а благодаря кляру они остаются мягкими даже на второй день.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
206 ккал
Отбивные из говяжьей печени

Отбивные из говяжьей печени / © Credits

Подайте с картофельным пюре, макаронами или овощами.

Ингредиенты

печень говяжья
600 г
яйца куриные
2 шт.
мука пшеничная
150 г
лук репчатый
3 шт.
молоко
200 г
перец черный молотый
соль
растительное масло

  1. Лук очистите, натрите на мелкую терку.

  2. Яйца взбейте венчиком.

  3. Муку насыпьте в тарелку.

  4. Печень замочите в молоке на один час. Очистите ее от прожилок, пленок, помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на кусочки толщиной около одного сантиметра.

  5. Каждый кусочек печени, слегка отбейте кухонным молоточком через пищевую пленку, поперчите, посолите и покройте с двух сторон луком.

  6. Обмакните печень сначала в муку, затем в яйцо и снова в муку.

  7. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло и обжарьте отбивные с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

