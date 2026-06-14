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Отбивные из кабачков: рецепт интересного летнего блюда
Когда сезон кабачков в самом разгаре, хочется простых, быстрых и в то же время эффектных блюд. Кабачковые отбивные — нежные ломтики овощей с сочной мясной начинкой и золотистой корочкой, одинаково хорошо подходят и в качестве закуски, и в качестве полноценного блюда.
Кабачковые отбивные — это своеобразная интерпретация классических мясных отбивных, где роль «оболочки» берет на себя тонкий слой овоща. Внутри — сочный фарш со специями и зеленью, который во время жарки становится нежным и ароматным. В результате получается блюдо, которое легко вписывается как в семейный ужин, так и в летний пикник, а как все приготовить рассказали на странице Буде смачно разом.
Ингредиенты
- молодые кабачки
- 1–2 шт.
- фарш
- 300 г
- яйца
- 3 шт. (+ 1 по желанию для фарша)
- мука
- 3 ст. л.
- зелень
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- соль
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- чёрный перец
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- сушеный чеснок
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- масло
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Приготовление
Кабачки хорошо вымойте и нарежьте вдоль тонкими длинными ломтиками.
Слегка посолите, добавьте перец и сушеный чеснок, оставьте примерно на 10 мин.
Смешайте фарш со специями, измельченной зеленью и яйцом (по желанию, для большей сочности).
Хорошо перемешайте массу.
На каждый ломтик кабачка выложите небольшое количество фарша и аккуратно «склейте» края, сформируйте своеобразную отбивную.
Отдельно взбейте яйца с щепоткой соли.
Каждую заготовку сначала обваляйте в муке, а затем окуните в яичную смесь.
Разогрейте сковороду с маслом.
Обжаривайте отбивные на среднем огне примерно по 5 минут с каждой стороны до румяной золотистой корочки.
Кабачковые отбивные — пример того, как простое сезонное блюдо может превратиться в небольшой кулинарный ритуал. Они сочетают в себе легкость овощей и сытность мяса, а главное, не требуют сложных ингредиентов или длительного приготовления.