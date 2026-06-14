Отбивные из кабачков: рецепт интересного летнего блюда

Отбивные из кабачков tiktok.com/@bude_smachno_razom

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Кабачковые отбивные — это своеобразная интерпретация классических мясных отбивных, где роль «оболочки» берет на себя тонкий слой овоща. Внутри — сочный фарш со специями и зеленью, который во время жарки становится нежным и ароматным. В результате получается блюдо, которое легко вписывается как в семейный ужин, так и в летний пикник, а как все приготовить рассказали на странице Буде смачно разом.

Ингредиенты молодые кабачки 1–2 шт. фарш 300 г яйца 3 шт. (+ 1 по желанию для фарша) мука 3 ст. л. зелень соль чёрный перец сушеный чеснок масло

Отбивные из кабачков tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготовление

Кабачки хорошо вымойте и нарежьте вдоль тонкими длинными ломтиками. Слегка посолите, добавьте перец и сушеный чеснок, оставьте примерно на 10 мин. Смешайте фарш со специями, измельченной зеленью и яйцом (по желанию, для большей сочности). Хорошо перемешайте массу. На каждый ломтик кабачка выложите небольшое количество фарша и аккуратно «склейте» края, сформируйте своеобразную отбивную. Отдельно взбейте яйца с щепоткой соли. Каждую заготовку сначала обваляйте в муке, а затем окуните в яичную смесь. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте отбивные на среднем огне примерно по 5 минут с каждой стороны до румяной золотистой корочки.

Кабачковые отбивные — пример того, как простое сезонное блюдо может превратиться в небольшой кулинарный ритуал. Они сочетают в себе легкость овощей и сытность мяса, а главное, не требуют сложных ингредиентов или длительного приготовления.

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