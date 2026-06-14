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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
158
Время на прочтение
1 мин

Отбивные из кабачков: рецепт интересного летнего блюда

Когда сезон кабачков в самом разгаре, хочется простых, быстрых и в то же время эффектных блюд. Кабачковые отбивные — нежные ломтики овощей с сочной мясной начинкой и золотистой корочкой, одинаково хорошо подходят и в качестве закуски, и в качестве полноценного блюда.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
190 ккал
Комментарии
Отбивные из кабачков tiktok.com/@bude_smachno_razom

Отбивные из кабачков tiktok.com/@bude_smachno_razom

Кабачковые отбивные — это своеобразная интерпретация классических мясных отбивных, где роль «оболочки» берет на себя тонкий слой овоща. Внутри — сочный фарш со специями и зеленью, который во время жарки становится нежным и ароматным. В результате получается блюдо, которое легко вписывается как в семейный ужин, так и в летний пикник, а как все приготовить рассказали на странице Буде смачно разом.

Ингредиенты

молодые кабачки
1–2 шт.
фарш
300 г
яйца
3 шт. (+ 1 по желанию для фарша)
мука
3 ст. л.
зелень
соль
чёрный перец
сушеный чеснок
масло
Отбивные из кабачков tiktok.com/@bude_smachno_razom

Отбивные из кабачков tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготовление

  1. Кабачки хорошо вымойте и нарежьте вдоль тонкими длинными ломтиками.

  2. Слегка посолите, добавьте перец и сушеный чеснок, оставьте примерно на 10 мин.

  3. Смешайте фарш со специями, измельченной зеленью и яйцом (по желанию, для большей сочности).

  4. Хорошо перемешайте массу.

  5. На каждый ломтик кабачка выложите небольшое количество фарша и аккуратно «склейте» края, сформируйте своеобразную отбивную.

  6. Отдельно взбейте яйца с щепоткой соли.

  7. Каждую заготовку сначала обваляйте в муке, а затем окуните в яичную смесь.

  8. Разогрейте сковороду с маслом.

  9. Обжаривайте отбивные на среднем огне примерно по 5 минут с каждой стороны до румяной золотистой корочки.

Кабачковые отбивные — пример того, как простое сезонное блюдо может превратиться в небольшой кулинарный ритуал. Они сочетают в себе легкость овощей и сытность мяса, а главное, не требуют сложных ингредиентов или длительного приготовления.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
158
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