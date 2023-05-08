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Отбивные из свиной печени в кляре: простой рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
869
Время на прочтение
1 мин
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Отбивные из свиной печени в кляре: простой рецепт

Отбивные из свиной печени в кляре / Фото: Credits

Отбивные можно готовить не только из мяса, но и печени. Чтобы получить нежные отбивные, не пережарьте печень. А чтобы она не горчила, вымочите ее в молоке.

Кусочки печени отбейте, окуните в кляр и обжарьте на сковороде.

Ингредиенты

  • печень свиная – 500 г
  • молоко – 400 г
  • яйцо – 2 шт.
  • лук репчатый – 1 шт. (крупный)
  • мука – 3 ст. л.
  • перец черный молотый
  • соль
  • растительное масло

Приготовление

Свиную печень вымойте, удалите желчные протоки и пленку. Переложите в миску и залейте молоком на один час. Печень достаньте из молока, промокните бумажным полотенцем и нарежьте пластами не толще 2 см.

Каждый кусочек накройте пищевой пленкой и слегка отбейте с двух сторон. Натрите лук на мелкой терке и намажьте им кусочки печени, посолите и поперчите.

Для кляра

Взбейте яйца вилкой в отдельной емкости. В другую емкость насыпьте муку.

Отбитую свиную печень окуните в муку с двух сторон, затем - во взбитые яйца и снова в муку. 

В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте отбивные на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Советы

  • Подавайте отбивные с картофельным пюре или с салатом из свежих овощей.

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Дата публикации
Просмотры
869
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