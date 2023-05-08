Отбивные из свиной печени в кляре: простой рецепт

Отбивные можно готовить не только из мяса, но и печени. Чтобы получить нежные отбивные, не пережарьте печень. А чтобы она не горчила, вымочите ее в молоке.
Кусочки печени отбейте, окуните в кляр и обжарьте на сковороде.
Ингредиенты
- печень свиная – 500 г
- молоко – 400 г
- яйцо – 2 шт.
- лук репчатый – 1 шт. (крупный)
- мука – 3 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
Приготовление
Свиную печень вымойте, удалите желчные протоки и пленку. Переложите в миску и залейте молоком на один час. Печень достаньте из молока, промокните бумажным полотенцем и нарежьте пластами не толще 2 см.
Каждый кусочек накройте пищевой пленкой и слегка отбейте с двух сторон. Натрите лук на мелкой терке и намажьте им кусочки печени, посолите и поперчите.
Для кляра
Взбейте яйца вилкой в отдельной емкости. В другую емкость насыпьте муку.
Отбитую свиную печень окуните в муку с двух сторон, затем - во взбитые яйца и снова в муку.
В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте отбивные на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Советы
- Подавайте отбивные с картофельным пюре или с салатом из свежих овощей.
Читайте также:
- Мясо по-французски с ананасами: рецепт любимого блюда
- Запеченный картофель с сыром: рецепт вкусного гарнира
- Запеканка из макарон с фаршем: рецепт упрощенной лазаньи