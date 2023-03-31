Отбивные в картофельной шубе: оригинальный рецепт

Классические куриные отбивные в обычном кляре из муки многим уже поднадоели. Приготовьте нежные отбивные в шубе из натертого хрустящего картофеля.

Блюдо прекрасно сочетается с кетчупом, майонезом, сырным или чесночным соусом.

Ингредиенты

филе куриное – 500 г

картофель – 4 шт. (средний)

яйцо – 2 шт.

мука – 3 ст. л.

чеснок – 3 зубчика

зелень (укроп, петрушка)

перец черный молотый

соль

растительное масло для жарки

Приготовление

Куриное филе помойте, обсушите. Нарежьте небольшими пластинами и слегка отбейте. Посолите, поперчите и смажьте чесноком, пропущенным через чеснокодавку. Оставьте филе на 15 минут, чтобы оно промариновалось.

Картофель помойте, почистите, натрите на средней терке. Отожмите от жидкости. Переложите картофельную массу в миску, добавьте яйца, муку, мелко нарезанную зелень, соль. Перемешайте.

Затем каждый кусочек филе обмакните в картофельный кляр и хорошо прижмите его руками.

Обжаривайте в хорошо разогретом растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.

Советы

Выкладывайте готовые отбивные на блюдо, застеленное бумажным полотенцем, для удаления излишек жира.

Мясо для отбивных используйте любое.

Если кляр для отбивных будет жидким, добавьте еще муки.

Читайте также: