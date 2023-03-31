Отбивные в картофельной шубе: оригинальный рецепт

Классические куриные отбивные в обычном кляре из муки многим уже поднадоели. Приготовьте нежные отбивные в шубе из натертого хрустящего картофеля.
Блюдо прекрасно сочетается с кетчупом, майонезом, сырным или чесночным соусом.
Ингредиенты
- филе куриное – 500 г
- картофель – 4 шт. (средний)
- яйцо – 2 шт.
- мука – 3 ст. л.
- чеснок – 3 зубчика
- зелень (укроп, петрушка)
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло для жарки
Приготовление
Куриное филе помойте, обсушите. Нарежьте небольшими пластинами и слегка отбейте. Посолите, поперчите и смажьте чесноком, пропущенным через чеснокодавку. Оставьте филе на 15 минут, чтобы оно промариновалось.
Картофель помойте, почистите, натрите на средней терке. Отожмите от жидкости. Переложите картофельную массу в миску, добавьте яйца, муку, мелко нарезанную зелень, соль. Перемешайте.
Затем каждый кусочек филе обмакните в картофельный кляр и хорошо прижмите его руками.
Обжаривайте в хорошо разогретом растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.
Советы
- Выкладывайте готовые отбивные на блюдо, застеленное бумажным полотенцем, для удаления излишек жира.
- Мясо для отбивных используйте любое.
- Если кляр для отбивных будет жидким, добавьте еще муки.
Читайте также:
- Куриные рулетики с сыром и зеленью: интересный рецепт
- Яичный рулет с куриным филе: необычный рецепт
- Чесночный конфи и курица с лимоном: очень необычный рецепт