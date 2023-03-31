Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Отбивные в картофельной шубе: оригинальный рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
879
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Отбивные в картофельной шубе: оригинальный рецепт

Фото: Credits

Классические куриные отбивные в обычном кляре из муки многим уже поднадоели. Приготовьте нежные отбивные в шубе из натертого хрустящего картофеля.

Блюдо прекрасно сочетается с кетчупом, майонезом, сырным или чесночным соусом.

Ингредиенты

  • филе куриное – 500 г
  • картофель – 4 шт. (средний)
  • яйцо – 2 шт.
  • мука – 3 ст. л.
  • чеснок – 3 зубчика
  • зелень (укроп, петрушка)
  • перец черный молотый
  • соль
  • растительное масло для жарки

Приготовление

Куриное филе помойте, обсушите. Нарежьте небольшими пластинами и слегка отбейте. Посолите, поперчите и смажьте чесноком, пропущенным через чеснокодавку. Оставьте филе на 15 минут, чтобы оно промариновалось.

Картофель помойте, почистите, натрите на средней терке. Отожмите от жидкости. Переложите картофельную массу в миску, добавьте яйца, муку, мелко нарезанную зелень, соль. Перемешайте.

Затем каждый кусочек филе обмакните в картофельный кляр и хорошо прижмите его руками.

Обжаривайте в хорошо разогретом растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.

Советы

  • Выкладывайте готовые отбивные на блюдо, застеленное бумажным полотенцем, для удаления излишек жира.
  • Мясо для отбивных используйте любое.
  • Если кляр для отбивных будет жидким, добавьте еще муки.

Читайте также: 

Аппетитные бутерброды с тунцом: рецепт простой закуски на завтрак

Аппетитные бутерброды с тунцом: рецепт простой закуски на завтрак

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
879
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация