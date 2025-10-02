- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 37
- Время на прочтение
- 1 мин
Овощная запеканка с яйцом: рецепт идеального завтрака для энергичного дня
Завтрак — это не просто первый прием пищи, а настоящий «запуск двигателя» для всего организма. То, что мы съедаем утром, влияет на наш уровень энергии, концентрацию и даже настроение.
Если вы ищете блюдо, которое сочетает в себе вкус, пользу и простоту приготовления, овощная запеканка с яйцом станет вашим фаворитом. Фудблогер Ольга Рябенко предложила свой рецепт, который легко адаптировать под собственные предпочтения.
Яйца обеспечивают белок, цуккини и помидоры — клетчатку и витамины, а сыр — кальций и дополнительный белок. Эта запеканка не слишком калорийная, поэтому подходит даже тем, кто следит за фигурой, а еще ее можно подавать теплой или холодной, брать с собой на работу или учебу.
Ингредиенты
- Цуккини
- 1 шт.
- Помидор
- 1 шт.
- Сыр зернистый
- 200 г
- Яйца
- 5 шт.
- Твердый сыр
- 100 г
- Зелень (петрушка, укроп, базилик)
-
- Соль
-
- Перец
-
- Специи
-
- Оливковое масло
-
Приготовление
Смажьте форму для запекания растительным маслом.
Нарежьте цуккини и помидор тонкими ломтиками.
В миске взбейте яйца, добавьте зернистый сыр, специи и зелень.
Выложите овощи в форму, залейте яично-сырной массой.
Посыпьте сверху натертым твердым сыром.
Запекайте при 180°C примерно 25-30 мин до золотистой корочки.
Перед подачей украсьте свежей зеленью.
Советы
Добавьте брокколи, болгарский перец или шпинат — запеканка станет еще ярче и насыщеннее витаминами.
Замените зернистый сыр на рикотту или творог для более нежной текстуры.
Экспериментируйте со специями: мускатный орех, орегано или сушеный базилик сделают вкус более интересным.
Эта овощная запеканка — отличный пример того, как простыми продуктами можно создать питательное и красивое блюдо. Она подойдет и для семейного завтрака, и для легкого обеда на работе.