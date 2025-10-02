Овощная запеканка с яйцом: рецепт идеального завтрака для энергичного дня

Овощная запеканка с яйцом / © Credits

Если вы ищете блюдо, которое сочетает в себе вкус, пользу и простоту приготовления, овощная запеканка с яйцом станет вашим фаворитом. Фудблогер Ольга Рябенко предложила свой рецепт, который легко адаптировать под собственные предпочтения.

Яйца обеспечивают белок, цуккини и помидоры — клетчатку и витамины, а сыр — кальций и дополнительный белок. Эта запеканка не слишком калорийная, поэтому подходит даже тем, кто следит за фигурой, а еще ее можно подавать теплой или холодной, брать с собой на работу или учебу.

Ингредиенты Цуккини 1 шт. Помидор 1 шт. Сыр зернистый 200 г Яйца 5 шт. Твердый сыр 100 г Зелень (петрушка, укроп, базилик) Соль Перец Специи Оливковое масло

Приготовление

Смажьте форму для запекания растительным маслом. Нарежьте цуккини и помидор тонкими ломтиками. В миске взбейте яйца, добавьте зернистый сыр, специи и зелень. Выложите овощи в форму, залейте яично-сырной массой. Посыпьте сверху натертым твердым сыром. Запекайте при 180°C примерно 25-30 мин до золотистой корочки. Перед подачей украсьте свежей зеленью.

Советы

Добавьте брокколи, болгарский перец или шпинат — запеканка станет еще ярче и насыщеннее витаминами.

Замените зернистый сыр на рикотту или творог для более нежной текстуры.

Экспериментируйте со специями: мускатный орех, орегано или сушеный базилик сделают вкус более интересным.

Эта овощная запеканка — отличный пример того, как простыми продуктами можно создать питательное и красивое блюдо. Она подойдет и для семейного завтрака, и для легкого обеда на работе.