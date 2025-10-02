ТСН в социальных сетях

Рецепты
37
1 мин

Овощная запеканка с яйцом: рецепт идеального завтрака для энергичного дня

Завтрак — это не просто первый прием пищи, а настоящий «запуск двигателя» для всего организма. То, что мы съедаем утром, влияет на наш уровень энергии, концентрацию и даже настроение.

Станислава Бондаренко
40 минут
110 ккал
Овощная запеканка с яйцом

Овощная запеканка с яйцом / © Credits

Если вы ищете блюдо, которое сочетает в себе вкус, пользу и простоту приготовления, овощная запеканка с яйцом станет вашим фаворитом. Фудблогер Ольга Рябенко предложила свой рецепт, который легко адаптировать под собственные предпочтения.

Яйца обеспечивают белок, цуккини и помидоры — клетчатку и витамины, а сыр — кальций и дополнительный белок. Эта запеканка не слишком калорийная, поэтому подходит даже тем, кто следит за фигурой, а еще ее можно подавать теплой или холодной, брать с собой на работу или учебу.

Ингредиенты

Цуккини
1 шт.
Помидор
1 шт.
Сыр зернистый
200 г
Яйца
5 шт.
Твердый сыр
100 г
Зелень (петрушка, укроп, базилик)
Соль
Перец
Специи
Оливковое масло

Приготовление

  1. Смажьте форму для запекания растительным маслом.

  2. Нарежьте цуккини и помидор тонкими ломтиками.

  3. В миске взбейте яйца, добавьте зернистый сыр, специи и зелень.

  4. Выложите овощи в форму, залейте яично-сырной массой.

  5. Посыпьте сверху натертым твердым сыром.

  6. Запекайте при 180°C примерно 25-30 мин до золотистой корочки.

  7. Перед подачей украсьте свежей зеленью.

Советы

  • Добавьте брокколи, болгарский перец или шпинат — запеканка станет еще ярче и насыщеннее витаминами.

  • Замените зернистый сыр на рикотту или творог для более нежной текстуры.

  • Экспериментируйте со специями: мускатный орех, орегано или сушеный базилик сделают вкус более интересным.

Эта овощная запеканка — отличный пример того, как простыми продуктами можно создать питательное и красивое блюдо. Она подойдет и для семейного завтрака, и для легкого обеда на работе.

