Овощное рагу из баклажанов, картофеля и болгарского перца: отличная идея для гарнира
Это сочное, полезное блюдо из овощей. Несмотря на отсутствие мяса, рагу получается вкусным с насыщенным ароматом.
Подайте как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу, шашлыкам, птице или рыбе.
Ингредиенты
- баклажаны
- 2 шт.
- картофель
- 4 шт.
- перец болгарский
- 2-3 шт.
- перец горький чили
- 0,5 шт.
- помидоры
- 4 шт.
- лук репчатый
- 2 шт.
- чеснок — 3 шт; соль
- 3 шт.
- растительное масло
-
- зелень (базилик, петрушка, кинза)
-
Баклажаны помойте, нарежьте на средние кубики, посолите и оставьте на 15-20 минут, затем откиньте на дуршлаг.
Перец очистите от семян, удалите плодоножку и нарежьте средними кубиками.
Лук и чеснок очистите. Лук нарежьте кубиками, чеснок выдавите через пресс.
Перец горький чили нарежьте колечками.
Помидоры помойте и нарежьте на средние кубики.
Зелень измельчите.
На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте баклажаны до мягкости, добавьте перец болгарский, томат протушите 5-7 минут на медленном огне и выложите в кастрюлю с толстым дном.
В эту сковороду влейте еще немного растительного масла и обжарьте лук до прозрачности, добавьте картофель, обжарьте его до готовности и отправьте к баклажанам. В кастрюлю всыпьте зелень, добавьте перец острый чили, чеснок, соль и перемешайте. Тушите при закрытой крышке 15-20 минут.
Советы:
Зелень используйте по своему вкусу.
Если жидкости в кастрюле с овощами мало, долейте немного воды.