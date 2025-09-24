ТСН в социальных сетях

Рецепты
356
1 мин

Овощное рагу из баклажанов, картофеля и болгарского перца: отличная идея для гарнира

Это сочное, полезное блюдо из овощей. Несмотря на отсутствие мяса, рагу получается вкусным с насыщенным ароматом.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
40 минут
112 ккал
Овощное рагу из баклажан картофеля и болгарского перца

Овощное рагу из баклажан картофеля и болгарского перца / © Credits

Подайте как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу, шашлыкам, птице или рыбе.

Ингредиенты

баклажаны
2 шт.
картофель
4 шт.
перец болгарский
2-3 шт.
перец горький чили
0,5 шт.
помидоры
4 шт.
лук репчатый
2 шт.
чеснок — 3 шт; соль
3 шт.
растительное масло
зелень (базилик, петрушка, кинза)

  1. Баклажаны помойте, нарежьте на средние кубики, посолите и оставьте на 15-20 минут, затем откиньте на дуршлаг.

  2. Перец очистите от семян, удалите плодоножку и нарежьте средними кубиками.

  3. Лук и чеснок очистите. Лук нарежьте кубиками, чеснок выдавите через пресс.

  4. Перец горький чили нарежьте колечками.

  5. Помидоры помойте и нарежьте на средние кубики.

  6. Зелень измельчите.

  7. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте баклажаны до мягкости, добавьте перец болгарский, томат протушите 5-7 минут на медленном огне и выложите в кастрюлю с толстым дном.

  8. В эту сковороду влейте еще немного растительного масла и обжарьте лук до прозрачности, добавьте картофель, обжарьте его до готовности и отправьте к баклажанам. В кастрюлю всыпьте зелень, добавьте перец острый чили, чеснок, соль и перемешайте. Тушите при закрытой крышке 15-20 минут.

Советы:

  • Зелень используйте по своему вкусу.

  • Если жидкости в кастрюле с овощами мало, долейте немного воды.

