Овощное рагу с фасолью и грибами

Изобилие овощей позволяет летом сочетать их в самых разнообразных вариантах. Из свежих овощей можно буквально за пару минут приготовить салат, очень вкусными получаются запеченные овощи и овощи гриль. Не менее вкусным и полезным может быть овощное рагу.
Овощное рагу – блюдо универсальное. Его можно подавать и в горячем, и в холодном виде. Оно хорошо сочетается и с мясом, и с птицей, да и в качестве самостоятельного блюда ничуть не проигрывает. Ингредиенты, а тем более их соотношение вы можете варьировать в соответствии со временем года и своими предпочтениями.
Ингредиенты:
- 0,5 кочана капусты
- 300 г грибов
- 100 г фасоли
- 3 стручка болгарского перца
- 2 моркови
- 2 луковицы
- 1-2 зубка чеснока
- зелень
- растительное масло
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
Все овощи и грибы почистить и вымыть.
Заранее замоченную фасоль отварить.
В глубокой сковороде раскалить растительное масло и обжарить в нем мелкорубленый лук с нарезанными небольшими кусочками грибами, после чего добавить нарезанную соломкой морковь и жарить еще 15 минут.
Капусту нашинковать и, слегка посолив, перетереть руками. Болгарский перец нарезать соломкой. Подготовленные капусту и перец добавить к грибам и тушить под крышкой.
За 10 минут до готовности добавить отваренную фасоль, посолить и поперчить.
В готовое рагу ввести пропущенный через пресс чеснок и измельченную зелень и аккуратно перемешать.
На заметку
Если вы используете лесные грибы, их следует предварительно проварить в течение 10-15 минут.
Букет зелени подбирайте на свой вкус. Укроп, петрушка, кинза – ничего лишним не будет.
Для придания овощному рагу легкой остроты добавьте кусочек острого перца, для кислинки – пару помидоров или 1-2 столовые ложки сметаны.
Читайте также: Цветная капуста, запеченная с сыром