Овощное рагу с фасолью и грибами

Изобилие овощей позволяет летом сочетать их в самых разнообразных вариантах. Из свежих овощей можно буквально за пару минут приготовить салат, очень вкусными получаются запеченные овощи и овощи гриль. Не менее вкусным и полезным может быть овощное рагу.

Овощное рагу – блюдо универсальное. Его можно подавать и в горячем, и в холодном виде. Оно хорошо сочетается и с мясом, и с птицей, да и в качестве самостоятельного блюда ничуть не проигрывает. Ингредиенты, а тем более их соотношение вы можете варьировать в соответствии со временем года и своими предпочтениями.

Ингредиенты:

0,5 кочана капусты

300 г грибов

100 г фасоли

3 стручка болгарского перца

2 моркови

2 луковицы

1-2 зубка чеснока

зелень

растительное масло

черный молотый перец

соль

Приготовление

Все овощи и грибы почистить и вымыть.

Заранее замоченную фасоль отварить.

В глубокой сковороде раскалить растительное масло и обжарить в нем мелкорубленый лук с нарезанными небольшими кусочками грибами, после чего добавить нарезанную соломкой морковь и жарить еще 15 минут.

Капусту нашинковать и, слегка посолив, перетереть руками. Болгарский перец нарезать соломкой. Подготовленные капусту и перец добавить к грибам и тушить под крышкой.

За 10 минут до готовности добавить отваренную фасоль, посолить и поперчить.

В готовое рагу ввести пропущенный через пресс чеснок и измельченную зелень и аккуратно перемешать.

На заметку

Если вы используете лесные грибы, их следует предварительно проварить в течение 10-15 минут.

Букет зелени подбирайте на свой вкус. Укроп, петрушка, кинза – ничего лишним не будет.

Для придания овощному рагу легкой остроты добавьте кусочек острого перца, для кислинки – пару помидоров или 1-2 столовые ложки сметаны.

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