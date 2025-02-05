Овощное рагу с фрикадельками: рецепт полноценного горячего блюда

Когда хочется разнообразить ваше домашнее меню, приготовьте мясные фрикадельки в овощном соусе. Получится мясо и гарнир одновременно.
Обжарьте фрикадельки с луком, морковью и томатной пастой, добавьте картофель, болгарский перец, горошек, специи, залейте водой и протушите 30 минут.
Ингредиенты
- фарш куриный
- 400 г
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- картофель
- 500 г
- морковь
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- перец болгарский
- 1 шт.
- горошек замороженный
- 100 г
- чеснок
- 3 зубчика
- томатная паста
- 2 ст. л.
- вода
- 1000 мл
- растительное масло
- 3 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- Картофель очистите, помойте и нарежьте на небольшие кубики.
- Лук и морковь очистите, помойте. Лук нарежьте полукольцами, а морковь брусочками.
- Перец болгарский очистите от семян и нарежьте на средние кубики.
- Чеснок очистите и мелко измельчите.
- В фарш добавьте паприку, перец черный молотый, соль, перемешайте, руками, смоченными в воде, сформируйте небольшие фрикадельки.
- В кастрюле, разогрейте растительное масло и обжарьте фрикадельки со всех сторон до слегка золотистого цвета, добавьте лук, морковь, томатную пасту и обжарьте еще пять минут.
- Добавьте картофель, горошек, паприку, чеснок, перец черный молотый, соль, перемешайте и залейте горячей водой.
- Доведите до кипения и готовьте на среднем огне 30-35 минут.
Советы:
- Фарш используйте любой.
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