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Овощное рагу с фрикадельками: рецепт полноценного горячего блюда

Время готовки
1 ч. 35 мин.
Пищевая ценность на 100 г
119 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
159
Время на прочтение
1 мин
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Овощное рагу с фрикадельками: рецепт полноценного горячего блюда

Овощное рагу с фрикадельками / Фото: Credits

Когда хочется разнообразить ваше домашнее меню, приготовьте мясные фрикадельки в овощном соусе. Получится мясо и гарнир одновременно.

Обжарьте фрикадельки с луком, морковью и томатной пастой, добавьте картофель, болгарский перец, горошек, специи, залейте водой и протушите 30 минут.

Ингредиенты

фарш куриный
400 г
паприка молотая
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
картофель
500 г
морковь
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
перец болгарский
1 шт.
горошек замороженный
100 г
чеснок
3 зубчика
томатная паста
2 ст. л.
вода
1000 мл
растительное масло
3 ст. л.
перец черный молотый
соль
  1. Картофель очистите, помойте и нарежьте на небольшие кубики.
  2. Лук и морковь очистите, помойте. Лук нарежьте полукольцами, а морковь брусочками.
  3. Перец болгарский очистите от семян и нарежьте на средние кубики.
  4. Чеснок очистите и мелко измельчите.
  5. В фарш добавьте паприку, перец черный молотый, соль, перемешайте, руками, смоченными в воде, сформируйте небольшие фрикадельки.
  6. В кастрюле, разогрейте растительное масло и обжарьте фрикадельки со всех сторон до слегка золотистого цвета, добавьте лук, морковь, томатную пасту и обжарьте еще пять минут.
  7. Добавьте картофель, горошек, паприку, чеснок, перец черный молотый, соль, перемешайте и залейте горячей водой.
  8. Доведите до кипения и готовьте на среднем огне 30-35 минут.

Советы:

  • Фарш используйте любой.

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