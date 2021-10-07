Овощное рагу с рисом: рецепт полезной закуски

Овощи – настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Они хороши каждый в отдельности, но гораздо полезнее их сочетать.

Прекрасный вариант овощного ассорти – овощное рагу. Его можно использовать как закуску в холодном виде и как гарнир – в горячем. Это блюдо можно подавать самостоятельно либо в сочетании с мясом или птицей.

Ингредиенты:

0,5 кг капусты

0,5 кг помидоров

0,5 л томатного сока

2 моркови

2 луковицы

2 стручка болгарского перца

1 кабачок

0,5 стакан риса

2-3 зубка чеснока

зелень

растительное масло

соль

Приготовление

Все овощи почистить и вымыть.

Капусту нашинковать и, слегка присолив, перетереть руками.

В глубокой сковороде раскалить растительное масло и обжарить в нем мелкорубленый лук с нарезанной соломкой морковью. Постепенно добавить капусту и тушить все под крышкой 15-20 минут.

Отдельно обжарить нарезанный соломкой болгарский перец и нарезанный небольшими кусочками кабачок.

Помидоры опустить на пару минут в кипящую воду, после чего очистить и нарезать маленькими кусочками.

Рис отварить в подсоленной воде до полуготовности.

Подготовленные овощи и рис уложить в глубокий сотейник или кастрюлю с толстым дном, залить томатным соком и тушить, периодически помешивая, на медленном огне 35-45 минут.

За 10 минут до готовности рагу посолить и довести до желаемого вкуса.

В готовое рагу добавить пропущенный через пресс чеснок и измельченную зелень и аккуратно перемешать.

На заметку

Набор овощей и их количественное соотношение меняйте в соответствии со своим вкусом, но основным ингредиентом должна оставаться капуста.

Зимой вместо свежих помидоров используйте консервированные помидоры в собственном соку.

Для придания овощному рагу легкой остроты добавьте кусочек перца чили.

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