Овощное рагу с рисом: рецепт полезной закуски

Овощи – настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Они хороши каждый в отдельности, но гораздо полезнее их сочетать.
Прекрасный вариант овощного ассорти – овощное рагу. Его можно использовать как закуску в холодном виде и как гарнир – в горячем. Это блюдо можно подавать самостоятельно либо в сочетании с мясом или птицей.
Ингредиенты:
- 0,5 кг капусты
- 0,5 кг помидоров
- 0,5 л томатного сока
- 2 моркови
- 2 луковицы
- 2 стручка болгарского перца
- 1 кабачок
- 0,5 стакан риса
- 2-3 зубка чеснока
- зелень
- растительное масло
- соль
Приготовление
Все овощи почистить и вымыть.
Капусту нашинковать и, слегка присолив, перетереть руками.
В глубокой сковороде раскалить растительное масло и обжарить в нем мелкорубленый лук с нарезанной соломкой морковью. Постепенно добавить капусту и тушить все под крышкой 15-20 минут.
Отдельно обжарить нарезанный соломкой болгарский перец и нарезанный небольшими кусочками кабачок.
Помидоры опустить на пару минут в кипящую воду, после чего очистить и нарезать маленькими кусочками.
Рис отварить в подсоленной воде до полуготовности.
Подготовленные овощи и рис уложить в глубокий сотейник или кастрюлю с толстым дном, залить томатным соком и тушить, периодически помешивая, на медленном огне 35-45 минут.
За 10 минут до готовности рагу посолить и довести до желаемого вкуса.
В готовое рагу добавить пропущенный через пресс чеснок и измельченную зелень и аккуратно перемешать.
На заметку
Набор овощей и их количественное соотношение меняйте в соответствии со своим вкусом, но основным ингредиентом должна оставаться капуста.
Зимой вместо свежих помидоров используйте консервированные помидоры в собственном соку.
Для придания овощному рагу легкой остроты добавьте кусочек перца чили.
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