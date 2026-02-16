- Дата публикации
-
Категория
Рецепты
Овощной рулет по-французски — рецепт оригинальной закуски
Хрустящий снаружи, нежный внутри и абсолютно универсальный — французский овощной рулет доказывает, что сбалансированная еда может быть и стильной, и невероятно вкусной закуской.
Французская кухня давно вышла за пределы соусов со сливками и багетов с маслом. Современные фудблогеры, например Eugenie Derousseau, показывают другую сторону гастрономии, например простую, полезную и очень эстетичную. Ее овощной рулет «Roulé de légumes» — именно тот рецепт, который легко адаптируется под любой рацион.
Ингредиенты
Для основы
морковь 2 шт.
картофель 2 шт.
кабачок 1 шт.
соль
перец
шнитт-лук
яйца 2 шт.
тертая моцарелла
Начинка
крем-сыр
листья салата
свежие овощи
лосось или курица
соус
Приготовление
Очистите и натрите все овощи.
При необходимости отожмите лишнюю жидкость через чистое полотенце, это важно для текстуры.
Добавьте яйца, специи и тертую моцареллу, хорошо перемешайте.
Равномерно выложите массу на противень, застеленный пергаментом.
Запекайте 30 мин при 180°C в предварительно разогретой духовке.
Дайте основе полностью остыть, осторожно снимите с пергамента.
Добавьте начинку, сверните рулетом и нарежьте порционно.
Roulé de légumes — это больше, чем рецепт. Это современный подход к еде: осознанный, гибкий и красивый. Именно такие блюда формируют новую кулинарную эстетику, где баланс и удовольствие идут рядом.