Французская кухня давно вышла за пределы соусов со сливками и багетов с маслом. Современные фудблогеры, например Eugenie Derousseau, показывают другую сторону гастрономии, например простую, полезную и очень эстетичную. Ее овощной рулет «Roulé de légumes» — именно тот рецепт, который легко адаптируется под любой рацион.

Ингредиенты

Для основы

морковь 2 шт.

картофель 2 шт.

кабачок 1 шт.

соль

перец

шнитт-лук

яйца 2 шт.

тертая моцарелла

Начинка

крем-сыр

листья салата

свежие овощи

лосось или курица

соус

Приготовление

Очистите и натрите все овощи. При необходимости отожмите лишнюю жидкость через чистое полотенце, это важно для текстуры. Добавьте яйца, специи и тертую моцареллу, хорошо перемешайте. Равномерно выложите массу на противень, застеленный пергаментом. Запекайте 30 мин при 180°C в предварительно разогретой духовке. Дайте основе полностью остыть, осторожно снимите с пергамента. Добавьте начинку, сверните рулетом и нарежьте порционно.

Roulé de légumes — это больше, чем рецепт. Это современный подход к еде: осознанный, гибкий и красивый. Именно такие блюда формируют новую кулинарную эстетику, где баланс и удовольствие идут рядом.