ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
209
Время на прочтение
1 мин

Овощной рулет по-французски — рецепт оригинальной закуски

Хрустящий снаружи, нежный внутри и абсолютно универсальный — французский овощной рулет доказывает, что сбалансированная еда может быть и стильной, и невероятно вкусной закуской.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Овощной рулет по-французски instagram.com_ginie.healthylife

Овощной рулет по-французски instagram.com_ginie.healthylife / © Instagram

Французская кухня давно вышла за пределы соусов со сливками и багетов с маслом. Современные фудблогеры, например Eugenie Derousseau, показывают другую сторону гастрономии, например простую, полезную и очень эстетичную. Ее овощной рулет «Roulé de légumes» — именно тот рецепт, который легко адаптируется под любой рацион.

Ингредиенты

Для основы

  • морковь 2 шт.

  • картофель 2 шт.

  • кабачок 1 шт.

  • соль

  • перец

  • шнитт-лук

  • яйца 2 шт.

  • тертая моцарелла

Начинка

  • крем-сыр

  • листья салата

  • свежие овощи

  • лосось или курица

  • соус

Приготовление

  1. Очистите и натрите все овощи.

  2. При необходимости отожмите лишнюю жидкость через чистое полотенце, это важно для текстуры.

  3. Добавьте яйца, специи и тертую моцареллу, хорошо перемешайте.

  4. Равномерно выложите массу на противень, застеленный пергаментом.

  5. Запекайте 30 мин при 180°C в предварительно разогретой духовке.

  6. Дайте основе полностью остыть, осторожно снимите с пергамента.

  7. Добавьте начинку, сверните рулетом и нарежьте порционно.

Roulé de légumes — это больше, чем рецепт. Это современный подход к еде: осознанный, гибкий и красивый. Именно такие блюда формируют новую кулинарную эстетику, где баланс и удовольствие идут рядом.

Дата публикации
Количество просмотров
209
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie