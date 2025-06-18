Овощной салат с нутом: рецепт питательного блюда

Овощной салат с нутом / © Associated Press

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Один из таких вариантов — овощной салат с нутом и авокадо, который недавно появился на странице популярного кулинарного блога Aytens Kitchen. Нут (турецкий горох) — источник растительного белка, клетчатки, витаминов группы B, железа и магния. Это идеальный продукт для тех, кто стремится к здоровому образу жизни, придерживается вегетарианской диеты или просто хочет сделать питание более сбалансированным.

Ингредиенты

Для салата

Спелый авокадо 1 шт.

Вареный нут 250 г

Зеленый салат (айсберг, ромен или латук) 1 пучок

Огурец 1 шт.

Помидор 1 шт.

Красный болгарский перец ½ шт.

Красная или белая луковица 1 шт.

Свежая петрушка

Для заправки

Лимонный сок ½ шт.

Оливковое масло 1 ст. л

Соль

Черный перец

Приготовление

Нут отварите до готовности, если используете сушеный (предварительно замочите на ночь). Если консервированный — промойте в холодной воде и дайте стечь. Авокадо почистите, удалите косточку и нарежьте кубиками или ломтиками. Чтобы мякоть не потемнела, сразу сбрызните несколькими каплями лимонного сока. Овощи помойте и нарежьте: огурец — полукольцами или кубиками, помидор — кубиками, лук — тонкими полукольцами, перец — мелкой соломкой, зеленый салат порвите руками на куски. Петрушку мелко нарубите. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске. Смешайте лимонный сок, масло, соль и специи по вкусу. По желанию можно добавить ½ ч. л дижонской горчицы или немного меда для баланса вкуса. Полейте заправкой салат перед подачей и осторожно перемешайте, чтобы не повредить нежные кусочки авокадо.

Советы

Если готовите салат заранее, добавляйте авокадо и заправку непосредственно перед подачей — так он останется свежим и не потеряет вид.

Можно разнообразить рецепт, добавив брынзу, фету или сыр тофу.

Для сытности — подавайте салат с запеченным лавашем или гренками.

Летом можно добавить несколько листочков мяты или базилика — для свежести.

Овощной салат с нутом — это не просто легкая закуска. Это полноценное блюдо, которое дарит вашему телу все необходимые микроэлементы, одновременно радует ярким вкусом и видом.