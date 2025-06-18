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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
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Овощной салат с нутом: рецепт питательного блюда

Когда хочется чего-то легкого, полезного и одновременно сытного — на помощь приходят овощные салаты. Но не те, что состоят только из огурцов и помидоров, а настоящие полноценные блюда, которые могут заменить полноценный обед или ужин.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Овощной салат с нутом

Овощной салат с нутом / © Associated Press

Один из таких вариантов — овощной салат с нутом и авокадо, который недавно появился на странице популярного кулинарного блога Aytens Kitchen. Нут (турецкий горох) — источник растительного белка, клетчатки, витаминов группы B, железа и магния. Это идеальный продукт для тех, кто стремится к здоровому образу жизни, придерживается вегетарианской диеты или просто хочет сделать питание более сбалансированным.

Ингредиенты

Для салата

  • Спелый авокадо 1 шт.

  • Вареный нут 250 г

  • Зеленый салат (айсберг, ромен или латук) 1 пучок

  • Огурец 1 шт.

  • Помидор 1 шт.

  • Красный болгарский перец ½ шт.

  • Красная или белая луковица 1 шт.

  • Свежая петрушка

Для заправки

  • Лимонный сок ½ шт.

  • Оливковое масло 1 ст. л

  • Соль

  • Черный перец

Приготовление

  1. Нут отварите до готовности, если используете сушеный (предварительно замочите на ночь). Если консервированный — промойте в холодной воде и дайте стечь.

  2. Авокадо почистите, удалите косточку и нарежьте кубиками или ломтиками. Чтобы мякоть не потемнела, сразу сбрызните несколькими каплями лимонного сока.

  3. Овощи помойте и нарежьте: огурец — полукольцами или кубиками, помидор — кубиками, лук — тонкими полукольцами, перец — мелкой соломкой, зеленый салат порвите руками на куски.

  4. Петрушку мелко нарубите.

  5. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске.

  6. Смешайте лимонный сок, масло, соль и специи по вкусу. По желанию можно добавить ½ ч. л дижонской горчицы или немного меда для баланса вкуса.

  7. Полейте заправкой салат перед подачей и осторожно перемешайте, чтобы не повредить нежные кусочки авокадо.

Советы

  • Если готовите салат заранее, добавляйте авокадо и заправку непосредственно перед подачей — так он останется свежим и не потеряет вид.

  • Можно разнообразить рецепт, добавив брынзу, фету или сыр тофу.

  • Для сытности — подавайте салат с запеченным лавашем или гренками.

  • Летом можно добавить несколько листочков мяты или базилика — для свежести.

Овощной салат с нутом — это не просто легкая закуска. Это полноценное блюдо, которое дарит вашему телу все необходимые микроэлементы, одновременно радует ярким вкусом и видом.

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