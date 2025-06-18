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Овощной салат с нутом: рецепт питательного блюда
Когда хочется чего-то легкого, полезного и одновременно сытного — на помощь приходят овощные салаты. Но не те, что состоят только из огурцов и помидоров, а настоящие полноценные блюда, которые могут заменить полноценный обед или ужин.
Один из таких вариантов — овощной салат с нутом и авокадо, который недавно появился на странице популярного кулинарного блога Aytens Kitchen. Нут (турецкий горох) — источник растительного белка, клетчатки, витаминов группы B, железа и магния. Это идеальный продукт для тех, кто стремится к здоровому образу жизни, придерживается вегетарианской диеты или просто хочет сделать питание более сбалансированным.
Ингредиенты
Для салата
Спелый авокадо 1 шт.
Вареный нут 250 г
Зеленый салат (айсберг, ромен или латук) 1 пучок
Огурец 1 шт.
Помидор 1 шт.
Красный болгарский перец ½ шт.
Красная или белая луковица 1 шт.
Свежая петрушка
Для заправки
Лимонный сок ½ шт.
Оливковое масло 1 ст. л
Соль
Черный перец
Приготовление
Нут отварите до готовности, если используете сушеный (предварительно замочите на ночь). Если консервированный — промойте в холодной воде и дайте стечь.
Авокадо почистите, удалите косточку и нарежьте кубиками или ломтиками. Чтобы мякоть не потемнела, сразу сбрызните несколькими каплями лимонного сока.
Овощи помойте и нарежьте: огурец — полукольцами или кубиками, помидор — кубиками, лук — тонкими полукольцами, перец — мелкой соломкой, зеленый салат порвите руками на куски.
Петрушку мелко нарубите.
Смешайте все ингредиенты в глубокой миске.
Смешайте лимонный сок, масло, соль и специи по вкусу. По желанию можно добавить ½ ч. л дижонской горчицы или немного меда для баланса вкуса.
Полейте заправкой салат перед подачей и осторожно перемешайте, чтобы не повредить нежные кусочки авокадо.
Советы
Если готовите салат заранее, добавляйте авокадо и заправку непосредственно перед подачей — так он останется свежим и не потеряет вид.
Можно разнообразить рецепт, добавив брынзу, фету или сыр тофу.
Для сытности — подавайте салат с запеченным лавашем или гренками.
Летом можно добавить несколько листочков мяты или базилика — для свежести.
Овощной салат с нутом — это не просто легкая закуска. Это полноценное блюдо, которое дарит вашему телу все необходимые микроэлементы, одновременно радует ярким вкусом и видом.