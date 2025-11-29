ТСН в социальных сетях

Рецепты
180
1 мин

Овощной салат с тунцом: рецепт здорового перекуса

Если вы придерживаетесь здорового питания, или хотите быстро перекусить, то этот вкусный, полезный салат для вас.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
40 минут
67 ккал
Овощной салат с тунцом

Овощной салат с тунцом / © Credits

Готовится просто и быстро, пока варятся яйца, подготовьте овощи. Подавайте сразу-же после приготовления.

Ингредиенты

консервированный тунец в собственном соку
1 банка
яйца куриные
2 шт.
листья салата
80 г
помидоры черри
5 шт.
огурец свежий
1 шт.
петрушка
1 веточка
лук фиолетовый
1 шт.
масло оливковое
перец черный молотый
соль

  1. Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите и разрежьте на четыре части.

  2. Овощи помойте и обсушите бумажным полотенцем.

  3. Помидоры разрежьте на половинки.

  4. Огурец нарежьте полукольцами.

  5. Лук очистите, и нарежьте кольцами.

  6. С консервированного тунца слейте жидкость.

  7. На плоское блюдо выложите листья салата, в центре выложите тунец, около тунца по кругу выложите помидоры, огурец, яйца, затем несколько колечек фиолетового лука. Украсьте листочками петрушки.

  8. Поперчите, посолите и сбрызните оливковым маслом.

Советы:

  • По желанию можно добавить оливки.

