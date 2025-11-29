- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 180
- Время на прочтение
- 1 мин
Овощной салат с тунцом: рецепт здорового перекуса
Если вы придерживаетесь здорового питания, или хотите быстро перекусить, то этот вкусный, полезный салат для вас.
Готовится просто и быстро, пока варятся яйца, подготовьте овощи. Подавайте сразу-же после приготовления.
Ингредиенты
- консервированный тунец в собственном соку
- 1 банка
- яйца куриные
- 2 шт.
- листья салата
- 80 г
- помидоры черри
- 5 шт.
- огурец свежий
- 1 шт.
- петрушка
- 1 веточка
- лук фиолетовый
- 1 шт.
- масло оливковое
-
- перец черный молотый
-
- соль
-
Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите и разрежьте на четыре части.
Овощи помойте и обсушите бумажным полотенцем.
Помидоры разрежьте на половинки.
Огурец нарежьте полукольцами.
Лук очистите, и нарежьте кольцами.
С консервированного тунца слейте жидкость.
На плоское блюдо выложите листья салата, в центре выложите тунец, около тунца по кругу выложите помидоры, огурец, яйца, затем несколько колечек фиолетового лука. Украсьте листочками петрушки.
Поперчите, посолите и сбрызните оливковым маслом.
Советы:
По желанию можно добавить оливки.