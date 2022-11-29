Овощной суп с макаронами: рецепт полезного блюда

В холодное время года популярность супов растет. Если же вы заботитесь о своем здоровье и предпочитаете полезные блюда, то стоит запастись рецептами прежде всего овощных овощных супов.
Чем больше в супе разнообразных овощей, тем богаче вкус и больше пользы для здоровья, потому что в одной тарелке вы получаете больший набор витаминов и микроэлементов. Предлагаем вам как раз такой рецепт овощного супа.
Ингредиенты
- оливковое масло - 4 столовые ложки
- лук - 1 шт.
- чеснок - 1 зубчик
- морковь - 1 шт.
- сельдерей - 1 палочка
- соль
- тыква - 400 г
- картофель - 400 г
- помидор - 1 шт.
- свежий розмарина - 1 веточка
- овощной бульон, вода, в которой варилась фасоль, или просто вода – 1 литр
- вареная фасоль - 400 г
- капуста или шпинат - 200 г
- макароны (можно использовать любую короткую или поломанные спагетти) - 150 г
Подготовка
- Почистите и нарежьте кубиками лук.
- Очистите и тонко нарежьте чеснок.
- Нарежьте кубиками морковь и сельдерей.
- Нарежьте небольшими кусками тыкву.
- Нарежьте небольшими кубиками картофель.
- Отварите фасоль (можно использовать консервированную).
- Очистите от кожуры и нарежьте кубиками помидор.
- Капусту или шпинат нарежьте лентами.
Приготовление
Поместите масло, лук, чеснок, морковь, сельдерей и щепотку соли в кастрюлю и слегка обжаривайте, пока овощи не станут мягкими. Добавьте тыкву, картофель, помидоры, розмарин и варите минуту, затем залейте бульоном или водой, варите в течение 25 минут.
Добавьте фасоль, зелень и макароны и варите еще 10 минут (или в соответствии с инструкцией на макаронах).
Чтобы сделать это в обычной кастрюле, варите тыквенно-картофельную смесь в течение 25 минут, затем добавьте фасоль, зелень и спагетти и варите еще 10 минут, или пока паста не будет приготовлена так, как вам нравится.
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