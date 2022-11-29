Овощной суп с макаронами: рецепт полезного блюда

В холодное время года популярность супов растет. Если же вы заботитесь о своем здоровье и предпочитаете полезные блюда, то стоит запастись рецептами прежде всего овощных овощных супов.

Чем больше в супе разнообразных овощей, тем богаче вкус и больше пользы для здоровья, потому что в одной тарелке вы получаете больший набор витаминов и микроэлементов. Предлагаем вам как раз такой рецепт овощного супа.

Ингредиенты

оливковое масло - 4 столовые ложки

лук - 1 шт.

чеснок - 1 зубчик

морковь - 1 шт.

сельдерей - 1 палочка

соль

тыква - 400 г

картофель - 400 г

помидор - 1 шт.

свежий розмарина - 1 веточка

овощной бульон, вода, в которой варилась фасоль, или просто вода – 1 литр

вареная фасоль - 400 г

400 г капуста или шпинат - 200 г

макароны (можно использовать любую короткую или поломанные спагетти) - 150 г

Подготовка

Почистите и нарежьте кубиками лук.

Очистите и тонко нарежьте чеснок.

Нарежьте кубиками морковь и сельдерей.

Нарежьте небольшими кусками тыкву.

Нарежьте небольшими кубиками картофель.

Отварите фасоль (можно использовать консервированную).

Очистите от кожуры и нарежьте кубиками помидор.

Капусту или шпинат нарежьте лентами.

Приготовление

Поместите масло, лук, чеснок, морковь, сельдерей и щепотку соли в кастрюлю и слегка обжаривайте, пока овощи не станут мягкими. Добавьте тыкву, картофель, помидоры, розмарин и варите минуту, затем залейте бульоном или водой, варите в течение 25 минут.

Добавьте фасоль, зелень и макароны и варите еще 10 минут (или в соответствии с инструкцией на макаронах).

Чтобы сделать это в обычной кастрюле, варите тыквенно-картофельную смесь в течение 25 минут, затем добавьте фасоль, зелень и спагетти и варите еще 10 минут, или пока паста не будет приготовлена ​​так, как вам нравится.

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