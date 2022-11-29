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Овощной суп с макаронами: рецепт полезного блюда

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
792
Время на прочтение
2 мин
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Овощной суп с макаронами: рецепт полезного блюда

Фото: Credits

В холодное время года популярность супов растет. Если же вы заботитесь о своем здоровье и предпочитаете полезные блюда, то стоит запастись рецептами прежде всего овощных овощных супов.

Чем больше в супе разнообразных овощей, тем богаче вкус и больше пользы для здоровья, потому что в одной тарелке вы получаете больший набор витаминов и микроэлементов. Предлагаем вам как раз такой рецепт овощного супа. 

Ингредиенты

  • оливковое масло - 4 столовые ложки
  • лук - 1 шт.        
  • чеснок - 1 зубчик   
  • морковь - 1 шт.
  • сельдерей - 1 палочка   
  • соль
  • тыква - 400 г     
  • картофель - 400 г  
  • помидор - 1 шт.    
  • свежий розмарина - 1 веточка
  • овощной бульон, вода, в которой варилась фасоль, или просто вода – 1 литр
  • вареная фасоль -  400 г
  • капуста или шпинат - 200 г 
  • макароны (можно использовать любую короткую или поломанные спагетти) - 150 г

Подготовка

  • Почистите и нарежьте кубиками лук. 
  • Очистите и тонко нарежьте чеснок. 
  • Нарежьте кубиками морковь и сельдерей. 
  • Нарежьте небольшими кусками тыкву. 
  • Нарежьте небольшими кубиками картофель. 
  • Отварите фасоль (можно использовать консервированную). 
  • Очистите от кожуры и нарежьте кубиками помидор. 
  • Капусту или шпинат нарежьте лентами. 

Приготовление

Поместите масло, лук, чеснок, морковь, сельдерей и щепотку соли в кастрюлю и слегка обжаривайте, пока овощи не станут мягкими. Добавьте тыкву, картофель, помидоры, розмарин и варите минуту, затем залейте бульоном или водой, варите в течение 25 минут. 

Добавьте фасоль, зелень и макароны и варите еще 10 минут (или в соответствии с инструкцией на макаронах). 

Чтобы сделать это в обычной кастрюле, варите тыквенно-картофельную смесь в течение 25 минут, затем добавьте фасоль, зелень и спагетти и варите еще 10 минут, или пока паста не будет приготовлена ​​так, как вам нравится.

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Дата публикации
Просмотры
792
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