Овощные котлеты: рецепт для тех, кто соблюдает пост

Овощные котлеты отлично подойдут для постного стола. Многие не представляют себе котлет без мяса, но из овощей они получаются также очень вкусными и полезными.
В состав входят обычные для многих продукты: рис, капуста, картофель. По времени это также не будет затратно. Нужно подготовить овощи и хорошо все перемешать, чтобы фарш был однородным.
Ингредиенты
- рис – 100 г
- картофель – 150 г
- капуста белокочанная – 300 г
- лук репчатый – 1 шт.
- морковь – 2 шт.
- мука – 3 ст. л.
- растительное масло – для жарки
- черный перец молотый
- соль
Приготовление
Рис отварите до готовности. Очищенные картофель, морковь, лук, капусту пропустите через мясорубку, а затем добавьте отваренный рис, муку, соль и перец по вкусу. Овощной фарш хорошо перемешайте.
Слегка смачивая руки в воде, формируйте котлеты. Обжарьте котлеты на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом с двух сторон до золотистой корочки. И блюдо готово.
Советы
Овощные котлеты подавайте горячими со сметаной, можно постной.
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