Овощные котлеты: рецепт для тех, кто соблюдает пост

Овощные котлеты отлично подойдут для постного стола. Многие не представляют себе котлет без мяса, но из овощей они получаются также очень вкусными и полезными.

В состав входят обычные для многих продукты: рис, капуста, картофель. По времени это также не будет затратно. Нужно подготовить овощи и хорошо все перемешать, чтобы фарш был однородным.

Ингредиенты

рис – 100 г

картофель – 150 г

капуста белокочанная – 300 г

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 2 шт.

мука – 3 ст. л.

растительное масло – для жарки

черный перец молотый

соль

Приготовление

Рис отварите до готовности. Очищенные картофель, морковь, лук, капусту пропустите через мясорубку, а затем добавьте отваренный рис, муку, соль и перец по вкусу. Овощной фарш хорошо перемешайте.

Слегка смачивая руки в воде, формируйте котлеты. Обжарьте котлеты на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом с двух сторон до золотистой корочки. И блюдо готово.

Советы

Овощные котлеты подавайте горячими со сметаной, можно постной.

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