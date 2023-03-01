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Овощные котлеты: рецепт для тех, кто соблюдает пост

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
666
Время на прочтение
1 мин
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Овощные котлеты: рецепт для тех, кто соблюдает пост

Фото: Credits

Овощные котлеты отлично подойдут для постного стола. Многие не представляют себе котлет без мяса, но из овощей они получаются также очень вкусными и полезными.

В состав входят обычные для многих продукты: рис, капуста, картофель. По времени это также не будет затратно. Нужно подготовить овощи и хорошо все перемешать, чтобы фарш был однородным. 

Ингредиенты

  • рис – 100 г
  • картофель – 150 г
  • капуста белокочанная – 300 г
  • лук репчатый – 1 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • мука – 3 ст. л.
  • растительное масло – для жарки
  • черный перец молотый
  • соль

Приготовление

Рис отварите до готовности. Очищенные картофель, морковь, лук, капусту пропустите через мясорубку, а затем добавьте отваренный рис, муку, соль и перец по вкусу. Овощной фарш хорошо перемешайте.

Слегка смачивая руки в воде, формируйте котлеты. Обжарьте котлеты на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом с двух сторон до золотистой корочки. И блюдо готово.

Советы

Овощные котлеты подавайте горячими со сметаной, можно постной.

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Дата публикации
Просмотры
666
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