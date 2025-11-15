- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 98
- Время на прочтение
- 2 мин
Овсянка с помидорами и сыром: рецепт вкусной и сытной каши
Овсянка давно перестала быть просто «здоровым завтраком для спортсменов». Современные рецепты доказывают, что эта злаковая каша может быть невероятно вкусной, сытной и даже праздничной.
Фудблогер Ольга Рябенко поделилась идеей, как приготовить сливочную овсянку с помидорами и сыром, которая подойдет как на быстрый завтрак, так и на легкий обед.
Томаты добавляют свежести и яркого вкуса, а сыр делает блюдо нежным и кремовым. Если хочется большей насыщенности, можно добавить яйцо, бекон или авокадо. Блюдо легко варьировать в зависимости от того, что есть в холодильнике.
Ингредиенты
- Овсянка быстрого приготовления
- 200 г
- Большой помидор
- 1 шт.
- Вода
- 500 мл
- Лук
- ½ шт.
- Чеснок
- 2 зубчика
- Томатный соус
- 2 ст. л.
- Орегано
- 1 ч. л
- Оливковое масло
-
- Соль
-
- Перец
-
- Базилик свежий
- 6 листочков
- Масло
- 15 г
- Пармезан
- 50 г
- Страчатела или другой мягкий сыр
-
Приготовление
Подготовьте помидор, ошпарьте его, снимите кожицу и мелко нарежьте.
Лук и чеснок обжарьте до прозрачности.
Всыпьте нарезанные помидоры, приправьте солью, перцем, орегано и томатным соусом и тушите 5 мин.
Добавьте овсянку и воду, варите до желаемой консистенции.
Добавьте масло, перемешайте, всыпьте базилик и снимите с огня.
Сверху можно добавить мягкий сыр, пармезан и оливковое масло.
Советы
Чтобы овсянка была кремовой, не экономьте на сыре и масле.
Если хотите более насыщенный вкус, используйте томатную пасту вместо соуса.
Экспериментируйте с добавками: копченый бекон, авокадо или яйцо на пару — сделают блюдо еще более сытным.
Этот рецепт — идеальный баланс здоровья и вкуса. Овсянка насыщает организм клетчаткой, помидоры добавляют антиоксиданты и витамин C, а сыр — белок и нежную текстуру. Благодаря простоте приготовления и доступным ингредиентам блюдо легко вписывается в ежедневный рацион.
Если вы до сих пор считали овсянку скучной, этот рецепт изменит ваше мнение. Нежная, ароматная и сытная, она станет вашим любимым завтраком или легким обедом.