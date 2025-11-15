ТСН в социальных сетях

Овсянка с помидорами и сыром: рецепт вкусной и сытной каши

Овсянка давно перестала быть просто «здоровым завтраком для спортсменов». Современные рецепты доказывают, что эта злаковая каша может быть невероятно вкусной, сытной и даже праздничной.

Станислава Бондаренко
Овсянка с помидорами и сыром instagram.comolga_riabenko_

Овсянка с помидорами и сыром / © Instagram

Фудблогер Ольга Рябенко поделилась идеей, как приготовить сливочную овсянку с помидорами и сыром, которая подойдет как на быстрый завтрак, так и на легкий обед.

Томаты добавляют свежести и яркого вкуса, а сыр делает блюдо нежным и кремовым. Если хочется большей насыщенности, можно добавить яйцо, бекон или авокадо. Блюдо легко варьировать в зависимости от того, что есть в холодильнике.

Ингредиенты

Овсянка быстрого приготовления
200 г
Большой помидор
1 шт.
Вода
500 мл
Лук
½ шт.
Чеснок
2 зубчика
Томатный соус
2 ст. л.
Орегано
1 ч. л
Оливковое масло
Соль
Перец
Базилик свежий
6 листочков
Масло
15 г
Пармезан
50 г
Страчатела или другой мягкий сыр

Приготовление

  1. Подготовьте помидор, ошпарьте его, снимите кожицу и мелко нарежьте.

  2. Лук и чеснок обжарьте до прозрачности.

  3. Всыпьте нарезанные помидоры, приправьте солью, перцем, орегано и томатным соусом и тушите 5 мин.

  4. Добавьте овсянку и воду, варите до желаемой консистенции.

  5. Добавьте масло, перемешайте, всыпьте базилик и снимите с огня.

  6. Сверху можно добавить мягкий сыр, пармезан и оливковое масло.

Советы

  • Чтобы овсянка была кремовой, не экономьте на сыре и масле.

  • Если хотите более насыщенный вкус, используйте томатную пасту вместо соуса.

  • Экспериментируйте с добавками: копченый бекон, авокадо или яйцо на пару — сделают блюдо еще более сытным.

Этот рецепт — идеальный баланс здоровья и вкуса. Овсянка насыщает организм клетчаткой, помидоры добавляют антиоксиданты и витамин C, а сыр — белок и нежную текстуру. Благодаря простоте приготовления и доступным ингредиентам блюдо легко вписывается в ежедневный рацион.

Если вы до сих пор считали овсянку скучной, этот рецепт изменит ваше мнение. Нежная, ароматная и сытная, она станет вашим любимым завтраком или легким обедом.

