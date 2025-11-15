Овсянка с помидорами и сыром: рецепт вкусной и сытной каши

Овсянка с помидорами и сыром instagram.comolga_riabenko_ / © Instagram

Фудблогер Ольга Рябенко поделилась идеей, как приготовить сливочную овсянку с помидорами и сыром, которая подойдет как на быстрый завтрак, так и на легкий обед.

Томаты добавляют свежести и яркого вкуса, а сыр делает блюдо нежным и кремовым. Если хочется большей насыщенности, можно добавить яйцо, бекон или авокадо. Блюдо легко варьировать в зависимости от того, что есть в холодильнике.

Ингредиенты Овсянка быстрого приготовления 200 г Большой помидор 1 шт. Вода 500 мл Лук ½ шт. Чеснок 2 зубчика Томатный соус 2 ст. л. Орегано 1 ч. л Оливковое масло Соль Перец Базилик свежий 6 листочков Масло 15 г Пармезан 50 г Страчатела или другой мягкий сыр

Приготовление

Подготовьте помидор, ошпарьте его, снимите кожицу и мелко нарежьте. Лук и чеснок обжарьте до прозрачности. Всыпьте нарезанные помидоры, приправьте солью, перцем, орегано и томатным соусом и тушите 5 мин. Добавьте овсянку и воду, варите до желаемой консистенции. Добавьте масло, перемешайте, всыпьте базилик и снимите с огня. Сверху можно добавить мягкий сыр, пармезан и оливковое масло.

Советы

Чтобы овсянка была кремовой, не экономьте на сыре и масле.

Если хотите более насыщенный вкус, используйте томатную пасту вместо соуса.

Экспериментируйте с добавками: копченый бекон, авокадо или яйцо на пару — сделают блюдо еще более сытным.

Этот рецепт — идеальный баланс здоровья и вкуса. Овсянка насыщает организм клетчаткой, помидоры добавляют антиоксиданты и витамин C, а сыр — белок и нежную текстуру. Благодаря простоте приготовления и доступным ингредиентам блюдо легко вписывается в ежедневный рацион.

Если вы до сих пор считали овсянку скучной, этот рецепт изменит ваше мнение. Нежная, ароматная и сытная, она станет вашим любимым завтраком или легким обедом.