Овсянка с тунцом, яйцом и авокадо: простой и вкусный рецепт завтрака от Аниты Луценко

В его основе: овсянка (лучше - цельнозерновая, но можно и хлопья), половинка спелого авокадо, несколько помидор черри, одно яйцо, тунец в собственном соку (именно в собственном, так как тунец в масле слишком калориен, а зачем нам дополнительные калории?), столовая ложка тертого сыра и столовая ложка тыквенного масла.

На приготовление такого завтрака вы потратите около 10 минут.

Анита советует не переусердствовать с тунцом и отмечает, что подобный завтрак ест примерно два раза в неделю. Также тренер следует простому правилу, которое тоже можно взять на заметку: одинаковые продукты ест не больше двух раз в неделю. Например, два раза в неделю овсянку, два раза в неделю сырники и так далее. Такое простое правило поможет разнообразить рацион, а ваш организм скажет вам за это спасибо.

Читайте также: