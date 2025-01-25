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Овсяно-банановое печенье: рецепт полезной выпечки

Овсяно-банановое печенье: рецепт полезной выпечки

Овсяно-банановое печенье / Фото: Credits

Если вы ищете простой и полезный рецепт печенья, который порадует вас своим вкусом, то этот вариант станет вашим любимым.

На странице mattsfitchef поделились рецептом идеального бананово-овсяного печенья, которое готовится только из трех ингредиентов. Это печенье не только веганское и безглютеновое, но и отлично подходит для завтрака или легкого перекуса.

Ингредиенты

Банан
2 шт.
Овсянка
140 г
Шоколадная крошка
40 г

Приготовление

  1. В большой миске с помощью вилки или картофеля разомните бананы до однородной консистенции.
  2. Добавить овсянку и шоколадную стружку, тщательно перемешать. Если тесто кажется слишком влажным, добавьте немного овсянки, если слишком сухим – немного молока.
  3. Застелите противень пергаментом. Выложите тесто ложкой, разделив его на 8–10 порций. С каждого сформируйте шарик, а затем осторожно придавите сверху, чтобы придать форму печенью.
  4. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте печенье в течение 10–13 минут до золотистого цвета.

Варианты приготовления

  • Дополнительный белок: замените половину стакана овса протеиновым порошком.
  • Смешивание: добавьте измельченные орехи, семена тыквы, арахисовую пасту или изюм.
  • Специи: для более насыщенного вкуса добавьте ½ ч. л молотой корицы, ванильного экстракта или специй для тыквенного пирога.
  • Сладость: если вы готовите детей, добавьте 2–3 ст. л меда или кленового сиропа.
  • Заменители бананов: используйте яблочное или тыквенное пюре вместо бананов.

Советы:

  • Выбирайте спелые бананы. Они должны быть сладкими и мягкими, с коричневыми пятнами на кожуре.
  • Используйте овсянку для быстрого приготовления. Он скорее впитывает влагу и создает правильную текстуру. Если вы используете обычную, охладите тесто на 20 минут перед выпечкой.
  • Открывайте печенье. Поскольку тесто не содержит яиц и масла, оно не растекается при выпекании.
  • Не перепекайте. 10–13 минут – идеальное время для мягкой и жевательной текстуры.

Этот рецепт печенья станет настоящим открытием для любителей вкусной и здоровой выпечки. Он идеально подходит для перекуса на работе, школьного ланч-бокса или легкого завтрака.

Мы также писали о том, как приготовить мятное печенье.

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