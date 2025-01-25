Овсяно-банановое печенье: рецепт полезной выпечки

Если вы ищете простой и полезный рецепт печенья, который порадует вас своим вкусом, то этот вариант станет вашим любимым.
На странице mattsfitchef поделились рецептом идеального бананово-овсяного печенья, которое готовится только из трех ингредиентов. Это печенье не только веганское и безглютеновое, но и отлично подходит для завтрака или легкого перекуса.
Ингредиенты
- Банан
- 2 шт.
- Овсянка
- 140 г
- Шоколадная крошка
- 40 г
Приготовление
- В большой миске с помощью вилки или картофеля разомните бананы до однородной консистенции.
- Добавить овсянку и шоколадную стружку, тщательно перемешать. Если тесто кажется слишком влажным, добавьте немного овсянки, если слишком сухим – немного молока.
- Застелите противень пергаментом. Выложите тесто ложкой, разделив его на 8–10 порций. С каждого сформируйте шарик, а затем осторожно придавите сверху, чтобы придать форму печенью.
- Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте печенье в течение 10–13 минут до золотистого цвета.
Варианты приготовления
- Дополнительный белок: замените половину стакана овса протеиновым порошком.
- Смешивание: добавьте измельченные орехи, семена тыквы, арахисовую пасту или изюм.
- Специи: для более насыщенного вкуса добавьте ½ ч. л молотой корицы, ванильного экстракта или специй для тыквенного пирога.
- Сладость: если вы готовите детей, добавьте 2–3 ст. л меда или кленового сиропа.
- Заменители бананов: используйте яблочное или тыквенное пюре вместо бананов.
Советы:
- Выбирайте спелые бананы. Они должны быть сладкими и мягкими, с коричневыми пятнами на кожуре.
- Используйте овсянку для быстрого приготовления. Он скорее впитывает влагу и создает правильную текстуру. Если вы используете обычную, охладите тесто на 20 минут перед выпечкой.
- Открывайте печенье. Поскольку тесто не содержит яиц и масла, оно не растекается при выпекании.
- Не перепекайте. 10–13 минут – идеальное время для мягкой и жевательной текстуры.
Этот рецепт печенья станет настоящим открытием для любителей вкусной и здоровой выпечки. Он идеально подходит для перекуса на работе, школьного ланч-бокса или легкого завтрака.
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