Овсяно-банановое печенье: рецепт полезной выпечки

Если вы ищете простой и полезный рецепт печенья, который порадует вас своим вкусом, то этот вариант станет вашим любимым.

На странице mattsfitchef поделились рецептом идеального бананово-овсяного печенья, которое готовится только из трех ингредиентов. Это печенье не только веганское и безглютеновое, но и отлично подходит для завтрака или легкого перекуса.

Ингредиенты Банан 2 шт. Овсянка 140 г Шоколадная крошка 40 г

Приготовление

В большой миске с помощью вилки или картофеля разомните бананы до однородной консистенции. Добавить овсянку и шоколадную стружку, тщательно перемешать. Если тесто кажется слишком влажным, добавьте немного овсянки, если слишком сухим – немного молока. Застелите противень пергаментом. Выложите тесто ложкой, разделив его на 8–10 порций. С каждого сформируйте шарик, а затем осторожно придавите сверху, чтобы придать форму печенью. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте печенье в течение 10–13 минут до золотистого цвета.

Варианты приготовления

Дополнительный белок: замените половину стакана овса протеиновым порошком.

Смешивание: добавьте измельченные орехи, семена тыквы, арахисовую пасту или изюм.

Специи: для более насыщенного вкуса добавьте ½ ч. л молотой корицы, ванильного экстракта или специй для тыквенного пирога.

Сладость: если вы готовите детей, добавьте 2–3 ст. л меда или кленового сиропа.

Заменители бананов: используйте яблочное или тыквенное пюре вместо бананов.

Советы:

Выбирайте спелые бананы. Они должны быть сладкими и мягкими, с коричневыми пятнами на кожуре.

Используйте овсянку для быстрого приготовления. Он скорее впитывает влагу и создает правильную текстуру. Если вы используете обычную, охладите тесто на 20 минут перед выпечкой.

Открывайте печенье. Поскольку тесто не содержит яиц и масла, оно не растекается при выпекании.

Не перепекайте. 10–13 минут – идеальное время для мягкой и жевательной текстуры.

Этот рецепт печенья станет настоящим открытием для любителей вкусной и здоровой выпечки. Он идеально подходит для перекуса на работе, школьного ланч-бокса или легкого завтрака.

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