Овсяно-картофельные котлеты: рецепт постного блюда

Овсяные котлеты с картофелем – это хорошая альтернатива мясным котлетам во время поста. Котлеты состоят из постных продуктов, но по вкусу похожи на мясные и получаются нежными с аппетитной хрустящей корочкой.
Для приготовления понадобятся овсяные хлопья, картофель, морковь, репчатый лук и чеснок. Подавайте котлеты с соусом или овощным салатом.
Ингредиенты
- овсяные хлопья быстрого приготовления
- 1 ст.
- вода
- 0,5 стакана
- картофель
- 2 шт.
- морковь
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- Овсяные хлопья залейте кипятком. Оставьте на 5-10 минут.
- Картофель, морковь, репчатый лук и чеснок очистите, помойте и натрите на мелкой терке, а чеснок выдавите через пресс.
- В миске соедините овсяную смесь, картофель с луком, морковью и чесноком. Посолите, поперчите. Хорошо перемешайте.
- Руками, смоченными слегка в воде, сформируй из получившейся массы котлеты. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом, на среднем огне, до золотистого цвета.
Советы:
По желанию добавьте приправы.
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