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Овсяно-картофельные котлеты: рецепт постного блюда

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
206 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
327
Время на прочтение
1 мин
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Овсяно-картофельные котлеты: рецепт постного блюда

Овсяно – картофельные котлеты / Фото: Credits

Овсяные котлеты с картофелем – это хорошая альтернатива  мясным котлетам во время поста. Котлеты состоят из постных продуктов, но по вкусу похожи на мясные и получаются нежными с аппетитной хрустящей корочкой.

Для приготовления понадобятся овсяные хлопья, картофель, морковь, репчатый лук и чеснок. Подавайте котлеты с соусом или овощным салатом.

Ингредиенты

овсяные хлопья быстрого приготовления
1 ст.
вода
0,5 стакана
картофель
2 шт.
морковь
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
чеснок
1 зубчик
перец черный молотый
соль
растительное масло
  1. Овсяные хлопья залейте кипятком. Оставьте на 5-10 минут.
  2. Картофель, морковь, репчатый лук и чеснок очистите, помойте и натрите на мелкой терке, а чеснок выдавите через пресс.
  3. В миске соедините овсяную смесь, картофель с луком, морковью и чесноком. Посолите, поперчите. Хорошо перемешайте.
  4. Руками, смоченными слегка в воде, сформируй из получившейся массы котлеты. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом, на среднем огне, до золотистого цвета.

Советы:

По желанию добавьте приправы.

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