Овсяное печенье: блюдо, которое можно приготовить за 30 минут

Овсяное печенье / © Credits

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Приготовление этого печенья занимает всего полчаса, а вкус и польза для здоровья приятно удивят многих. Это отличный вариант как для утреннего чаепития, так и для здорового перекуса в течение дня.

На своей странице фудблогер Рома Емец поделился рецептом невероятно вкусного и простого в приготовлении овсяного печенья, которое получается каждый раз идеальным. Его нежная текстура, приятный аромат ванили и польза делают эту выпечку настоящей находкой для тех, кому нравятся домашние сладости.

Ингредиенты Овсянка быстрого приготовления 250г Яйца куриные 2 шт. Сахар 70г Ваниль Соль Топленое масло 70г Разрыхлитель 1 ч. л

Приготовление

Яйца комнатной температуры вбейте в миску, добавьте сахар, ваниль и щепотку соли. Если у вас нет ванили, ее можно заменить половиной чайной ложки ванильного сахара. С помощью венчика тщательно перемешайте все до полного растворения сахара. К смеси добавить 70 г топленого масла комнатной температуры и постепенно все перемешать. Высыпьте 250 г овсянки быстрого приготовления, добавьте 1 час. л разрыхлителя и перемешайте с помощью лопатки. Поставьте смесь в холодильник на 10 мин., чтобы печенье лучше держало форму. Сформируйте шарики по 40 г и слегка прижмите их ладонью, чтобы придать форму печенью. Разогрейте духовку до 170 ° C и выпекайте печенье 20-25 минут до золотистого цвета. Готовое печенье извлеките из духовки, дайте ему немного остыть, после чего можно наслаждаться его вкусом.

Советы:

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Выбирайте качественную овсянку – лучше подойдет быстрорастворимая, но можно использовать и классические хлопья, немного измельчив их в блендере.

Не перегревайте масло – оно должно быть комнатной температуры, но не горячим, чтобы не испортить консистенцию теста.

Добавляйте любимые ингредиенты – орехи, изюм, кусочки шоколада или мед сделают вкус более насыщенным.

Домашнее овсяное печенье – это отличный вариант полезного и вкусного угощения для всей семьи. Оно идеально подходит для завтрака, ланча или как вкусный десерт к чашке чая. Легкость приготовления и доступность ингредиентов делают этот рецепт идеальным для занятых хозяйок, ценящих скорость и качество.