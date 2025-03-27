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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
247
Время на прочтение
2 мин

Овсяное печенье: блюдо, которое можно приготовить за 30 минут

Если вы ищете идеальный рецепт для быстрого и полезного перекуса, овсяное печенье – именно то, что вам нужно.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
430 ккал
Овсяное печенье

Овсяное печенье / © Credits

Приготовление этого печенья занимает всего полчаса, а вкус и польза для здоровья приятно удивят многих. Это отличный вариант как для утреннего чаепития, так и для здорового перекуса в течение дня.

На своей странице фудблогер Рома Емец поделился рецептом невероятно вкусного и простого в приготовлении овсяного печенья, которое получается каждый раз идеальным. Его нежная текстура, приятный аромат ванили и польза делают эту выпечку настоящей находкой для тех, кому нравятся домашние сладости.

Ингредиенты

Овсянка быстрого приготовления
250г
Яйца куриные
2 шт.
Сахар
70г
Ваниль
Соль
Топленое масло
70г
Разрыхлитель
1 ч. л

Приготовление

  1. Яйца комнатной температуры вбейте в миску, добавьте сахар, ваниль и щепотку соли. Если у вас нет ванили, ее можно заменить половиной чайной ложки ванильного сахара.

  2. С помощью венчика тщательно перемешайте все до полного растворения сахара.

  3. К смеси добавить 70 г топленого масла комнатной температуры и постепенно все перемешать.

  4. Высыпьте 250 г овсянки быстрого приготовления, добавьте 1 час. л разрыхлителя и перемешайте с помощью лопатки.

  5. Поставьте смесь в холодильник на 10 мин., чтобы печенье лучше держало форму.

  6. Сформируйте шарики по 40 г и слегка прижмите их ладонью, чтобы придать форму печенью.

  7. Разогрейте духовку до 170 ° C и выпекайте печенье 20-25 минут до золотистого цвета.

  8. Готовое печенье извлеките из духовки, дайте ему немного остыть, после чего можно наслаждаться его вкусом.

Советы:

  • Выбирайте качественную овсянку – лучше подойдет быстрорастворимая, но можно использовать и классические хлопья, немного измельчив их в блендере.

  • Не перегревайте масло – оно должно быть комнатной температуры, но не горячим, чтобы не испортить консистенцию теста.

  • Добавляйте любимые ингредиенты – орехи, изюм, кусочки шоколада или мед сделают вкус более насыщенным.

Домашнее овсяное печенье – это отличный вариант полезного и вкусного угощения для всей семьи. Оно идеально подходит для завтрака, ланча или как вкусный десерт к чашке чая. Легкость приготовления и доступность ингредиентов делают этот рецепт идеальным для занятых хозяйок, ценящих скорость и качество.

Дата публикации
Количество просмотров
247
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