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Овсяное печенье: блюдо, которое можно приготовить за 30 минут
Если вы ищете идеальный рецепт для быстрого и полезного перекуса, овсяное печенье – именно то, что вам нужно.
Приготовление этого печенья занимает всего полчаса, а вкус и польза для здоровья приятно удивят многих. Это отличный вариант как для утреннего чаепития, так и для здорового перекуса в течение дня.
На своей странице фудблогер Рома Емец поделился рецептом невероятно вкусного и простого в приготовлении овсяного печенья, которое получается каждый раз идеальным. Его нежная текстура, приятный аромат ванили и польза делают эту выпечку настоящей находкой для тех, кому нравятся домашние сладости.
Ингредиенты
- Овсянка быстрого приготовления
- 250г
- Яйца куриные
- 2 шт.
- Сахар
- 70г
- Ваниль
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- Соль
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- Топленое масло
- 70г
- Разрыхлитель
- 1 ч. л
Приготовление
Яйца комнатной температуры вбейте в миску, добавьте сахар, ваниль и щепотку соли. Если у вас нет ванили, ее можно заменить половиной чайной ложки ванильного сахара.
С помощью венчика тщательно перемешайте все до полного растворения сахара.
К смеси добавить 70 г топленого масла комнатной температуры и постепенно все перемешать.
Высыпьте 250 г овсянки быстрого приготовления, добавьте 1 час. л разрыхлителя и перемешайте с помощью лопатки.
Поставьте смесь в холодильник на 10 мин., чтобы печенье лучше держало форму.
Сформируйте шарики по 40 г и слегка прижмите их ладонью, чтобы придать форму печенью.
Разогрейте духовку до 170 ° C и выпекайте печенье 20-25 минут до золотистого цвета.
Готовое печенье извлеките из духовки, дайте ему немного остыть, после чего можно наслаждаться его вкусом.
Советы:
Выбирайте качественную овсянку – лучше подойдет быстрорастворимая, но можно использовать и классические хлопья, немного измельчив их в блендере.
Не перегревайте масло – оно должно быть комнатной температуры, но не горячим, чтобы не испортить консистенцию теста.
Добавляйте любимые ингредиенты – орехи, изюм, кусочки шоколада или мед сделают вкус более насыщенным.
Домашнее овсяное печенье – это отличный вариант полезного и вкусного угощения для всей семьи. Оно идеально подходит для завтрака, ланча или как вкусный десерт к чашке чая. Легкость приготовления и доступность ингредиентов делают этот рецепт идеальным для занятых хозяйок, ценящих скорость и качество.