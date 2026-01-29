- Дата публикации
- Рецепты
- 114
- 1 мин
Овсяное печенье: классический рецепт
Приготовьте со своими детьми, домашнее, которое намного полезнее и вкуснее магазинного. Печенье получается хрустящим сверху, а внутри мягким и рассыпчатым.
Готовится из овсяных хлопьев, которые нужно предварительно измельчить с помощью кофемолки до состояния муки.
Ингредиенты
- овсяные хлопья
- 200 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- сахар
- 2 ст. л.
- сливочное масло
- 90 г
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- ванильный сахар
- 10 г
- соль
Овсяные хлопья измельчите при помощи кофемолки в муку, добавьте разрыхлитель и перемешайте.
В миске соедините мягкое сливочное масло, сахар, ванильный сахар, соль и перетрите венчиком или вилкой, до однородного состояния.
Вбейте яйцо, перемешайте, всыпьте овсяную муку с разрыхлителем, еще раз перемешайте, соберите его в шар.
Тесто накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 10-15 минут.
Из теста, руками сделайте шарики, выложите их на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии друг от друга, затем каждый шарик слегка придавите рукой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 10-15 минут до золотистого цвета.
Советы:
По желанию в тесто можно добавить молотую корицу.