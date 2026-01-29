Овсяное печенье: классический рецепт

Готовится из овсяных хлопьев, которые нужно предварительно измельчить с помощью кофемолки до состояния муки.

Овсяные хлопья измельчите при помощи кофемолки в муку, добавьте разрыхлитель и перемешайте.

В миске соедините мягкое сливочное масло, сахар, ванильный сахар, соль и перетрите венчиком или вилкой, до однородного состояния.

Вбейте яйцо, перемешайте, всыпьте овсяную муку с разрыхлителем, еще раз перемешайте, соберите его в шар.

Тесто накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 10-15 минут.

Из теста, руками сделайте шарики, выложите их на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии друг от друга, затем каждый шарик слегка придавите рукой.