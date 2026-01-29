ТСН в социальных сетях

114
1 мин

Овсяное печенье: классический рецепт

Приготовьте со своими детьми, домашнее, которое намного полезнее и вкуснее магазинного. Печенье получается хрустящим сверху, а внутри мягким и рассыпчатым.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
168 ккал
Ингредиенты

овсяные хлопья
200 г
яйцо куриное
1 шт.
сахар
2 ст. л.
сливочное масло
90 г
разрыхлитель
1 ч. л.
ванильный сахар
10 г
соль

  1. Овсяные хлопья измельчите при помощи кофемолки в муку, добавьте разрыхлитель и перемешайте.

  2. В миске соедините мягкое сливочное масло, сахар, ванильный сахар, соль и перетрите венчиком или вилкой, до однородного состояния.

  3. Вбейте яйцо, перемешайте, всыпьте овсяную муку с разрыхлителем, еще раз перемешайте, соберите его в шар.

  4. Тесто накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 10-15 минут.

  5. Из теста, руками сделайте шарики, выложите их на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии друг от друга, затем каждый шарик слегка придавите рукой.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 10-15 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • По желанию в тесто можно добавить молотую корицу.

