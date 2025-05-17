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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
100
Время на прочтение
2 мин

Овсяное печенье: рецепт домашней выпечки

Аромат теплого дома, детства и нежности. Именно с такими ассоциациями у многих из нас связано овсяное печенье. Его готовили мамы и бабушки в выходные, им пахло на кухне по вечерам, оно идеально подходит к кофе или чаю, а еще это один из самых простых способов удивить гостей домашней выпечкой.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
450 ккал
Овсяное печенье: рецепт домашней выпечки

Овсяное печенье: рецепт домашней выпечки / © Credits

На странице katherine.nari показали проверенный пошаговый рецепт, который легко повторить даже новичкам. А еще там поделились секретами, как сделать печенье хрустящим или мягким, добавить полезные ингредиенты и избежать типичных ошибок.

Ингредиенты

Овсяные хлопья (геркулес)
100г
Пшеничная мука
100г
Сливочное масло (82%)
90г
Сахар (обычный или тростниковый)
70г
Яйцо
1 шт.
Разрыхлитель
Соль

Приготовление

  1. Овсяные хлопья измельчите в блендере до мелкой крошки. Не нужно превращать их в муку — легкая текстура только улучшит вкус.

  2. Мягкое сливочное масло (достаньте из холодильника заранее) взбейте с сахаром до пышной массы. Это займет 2-3 минуты. Масло должно побелеть и стать пышным.

  3. Добавьте яйцо и снова взбейте. Тесто должно стать однородным, светлым, с кремовой текстурой.

  4. Добавьте к смеси измельченные овсяные хлопья, пшеничную муку, разрыхлитель и щепотку соли. Перемешивайте до образования мягкого теста.

  5. Сформируйте шарики или слегка придавие кружочки. Выкладывайте на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии 3-4 см друг от друга.

  6. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте 15–25 мин в зависимости от размера печенья и особенностей духовки. Следите за краями — они должны слегка подрумяниться.

Советы

  • Для хруста: добавьте горсть орехов (грецкие, миндаль, кешью), семена (подсолнечника или тыквы), кокосовой стружки.

  • Для нежности: замените часть муки кукурузной или добавьте 1–2 ст. л сметаны или йогурта.

  • Для детей: добавьте изюм, кусочки темного шоколада или сушеные яблоки.

  • Для пряного вкуса: немного корицы, мускатного ореха или ванили сделают печенье особенно уютным.

С чем подавать домашнее овсяное печенье

  • Кофе или лате — идеальное утреннее наслаждение.

  • К чаю с лимоном — как у бабушки в детстве.

  • С теплым молоком — особенно детям перед сном.

  • В ланчбокс или на перекус — удобно брать с собой на работу или в путешествие.

Домашнее овсяное печенье — это не просто десерт. Это атмосфера, забота о себе, это уют, который можно создать своими руками. Всего через полчаса — и на вашей кухне будет царить аромат ванили, масла и радости.

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