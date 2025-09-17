ТСН в социальных сетях

Рецепты
23
1 мин

Овсяное печенье с бананом без муки и сахара: очень диетический рецепт

Полезный, диетический десерт из простых продуктов.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
40 минут
168 ккал
Овсяное печенье с бананом без муки и сахара

Овсяное печенье с бананом без муки и сахара / © Associated Press

Способ приготовления печенья очень простой, раскатывать тесто не нужно, все ингредиенты просто перемешать ложкой, выложить на противень и запечь в духовке. Сладость печенью придают изюм и переспевшие бананы.

Ингредиенты

овсяные хлопья (долгого приготовления)
100 г
яйцо куриное
1 шт.
банан
1 шт.
изюм
30 г
корица
0,5 ч. л.

  1. Изюм промойте, залейте кипятком и оставьте на 15 минут, затем воду слейте и просушите бумажным полотенцем.

  2. В миске разомните банан вилкой до пюреобразного состояния. Добавьте яйцо, перемешайте, всыпьте овсяные хлопья, изюм, корицу, еще раз перемешайте и оставьте на 10-15 минут.

  3. Сформируйте руками или при помощи столовой ложки круглое, небольшое печенье и выложите на противень, застеленный пергаментом.

  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут до легкого, золотистого цвета.

Советы:

  • По желанию в печенье можно добавить орехи, ванилин.

