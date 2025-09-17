- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 23
- Время на прочтение
- 1 мин
Овсяное печенье с бананом без муки и сахара: очень диетический рецепт
Полезный, диетический десерт из простых продуктов.
Способ приготовления печенья очень простой, раскатывать тесто не нужно, все ингредиенты просто перемешать ложкой, выложить на противень и запечь в духовке. Сладость печенью придают изюм и переспевшие бананы.
Ингредиенты
- овсяные хлопья (долгого приготовления)
- 100 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- банан
- 1 шт.
- изюм
- 30 г
- корица
- 0,5 ч. л.
Изюм промойте, залейте кипятком и оставьте на 15 минут, затем воду слейте и просушите бумажным полотенцем.
В миске разомните банан вилкой до пюреобразного состояния. Добавьте яйцо, перемешайте, всыпьте овсяные хлопья, изюм, корицу, еще раз перемешайте и оставьте на 10-15 минут.
Сформируйте руками или при помощи столовой ложки круглое, небольшое печенье и выложите на противень, застеленный пергаментом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут до легкого, золотистого цвета.
Советы:
По желанию в печенье можно добавить орехи, ванилин.