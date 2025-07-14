- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 110
- Время на прочтение
- 1 мин
Овсяное печенье с бананом: простой рецепт
Если у вас залежались переспевшие бананы, которые никто не хочет кушать, то это отличный вариант приготовить полезное овсяное печенье.
Способ приготовления очень простой, раскатывать тесто не нужно. Овсяные хлопья предварительно измельчите до состояния муки, перемешайте с остальными ингредиентами, сформируйте печенье и отправьте в духовку на 15 минут.
Ингредиенты
- бананы разрыхлитель
- 1 шт.
- овсяные хлопья (долгого приготовления)
- 100 г
- мука пшеничная
- 80 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- сахар
- 50 г
- масло сливочное
- 40 г
- разрыхлитель
- 5 г
- соль
- щепотка
Очищенный банан разомните вилкой в пюре. Добавьте мягкое сливочное масло, яйцо, перемешайте, всыпьте сахар, соль и еще раз перемешайте.
Овсяные хлопья измельчите с помощью блендера или кофемолки.
В миске смешайте овсяные хлопья, всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, затем добавьте масляно-банановую массу и хорошо перемешайте.
Мокрыми руками сформируйте круглое печенье любого диаметра, чтобы оно было плоским и одинаковое по толщине. Выложите на противень, застеленный пергаментом на расстоянии друг от друга.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15 минут до слегка золотистого цвета.
Советы:
По желанию в печенье можно добавить изюм.
Овсяные хлопья используйте любые.