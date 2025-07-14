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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
110
Время на прочтение
1 мин

Овсяное печенье с бананом: простой рецепт

Если у вас залежались переспевшие бананы, которые никто не хочет кушать, то это отличный вариант приготовить полезное овсяное печенье.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
179 ккал
Овсяное печенье с бананом

Овсяное печенье с бананом / © Credits

Способ приготовления очень простой, раскатывать тесто не нужно. Овсяные хлопья предварительно измельчите до состояния муки, перемешайте с остальными ингредиентами, сформируйте печенье и отправьте в духовку на 15 минут.

Ингредиенты

бананы разрыхлитель
1 шт.
овсяные хлопья (долгого приготовления)
100 г
мука пшеничная
80 г
яйцо куриное
1 шт.
сахар
50 г
масло сливочное
40 г
разрыхлитель
5 г
соль
щепотка

  1. Очищенный банан разомните вилкой в пюре. Добавьте мягкое сливочное масло, яйцо, перемешайте, всыпьте сахар, соль и еще раз перемешайте.

  2. Овсяные хлопья измельчите с помощью блендера или кофемолки.

  3. В миске смешайте овсяные хлопья, всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, затем добавьте  масляно-банановую массу и хорошо перемешайте.

  4. Мокрыми руками сформируйте круглое печенье любого диаметра, чтобы оно было плоским и одинаковое по толщине. Выложите на противень, застеленный пергаментом на расстоянии друг от друга.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15 минут до слегка золотистого цвета.

Советы:

  • По желанию в печенье можно добавить изюм.

  • Овсяные хлопья используйте любые.

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Дата публикации
Количество просмотров
110
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