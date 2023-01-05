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Овсяное печенье с орехами: рецепт полезной выпечки

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
213
Время на прочтение
1 мин
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Овсяное печенье с орехами: рецепт полезной выпечки

Фото: Credits

Готовить это печенье лучше вместе с детьми.

Овсяное печенье готовится из натуральных ингредиентов - овсяных хлопьев. Никаких сложностей в процессе приготовления у вас не возникнет. Главное, нужно измельчить овсяные хлопья любым удобным для вас способом. 

Такое печенье получается очень вкусным, ароматным и мягким внутри.

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 100 г
  • сливочное масло – 100 г
  • яйцо – 1 шт.
  • сахар – 3 ст. л.
  • ванильный сахар – 1 ч. л.
  • грецкие орехи (молотые) – 3 ст. л.
  • изюм – 70 г
  • сухари молотые – 2 ч. л.
  • соль – щепотка

Приготовление:

Хлопья подсушите на сковороде и истолките скалкой. Размягченное сливочное масло разотрите с сахаром, ванильным сахаром и солью. Яйцо разделите на белок и желток. Желток вмешайте в масляную массу. В глубокой миске толченые хлопья соедините с изюмом, молотыми орехами, сухарями, добавьте масляную массу и хорошо перемешайте. Белок взбейте в крепкую пену и добавьте в тесто.

Духовку нагрейте до 180 градусов. Из теста сформируйте небольшие лепешки и выложите их на выстланный пергаментом противень, выпекайте 20 минут. Печенье должно слегка подсохнуть, а снизу немного подрумяниться.

Советы:

  • Овсяные хлопья можно измельчить в блендере.
  • Вместо грецких орехов можно использовать любые орехи по вкусу.
  • Печенье можно украсить курагой, орехами или цукатами.

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Дата публикации
Просмотры
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