Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
62
Время на прочтение
1 мин

Овсяной пирог с яблоками: рецепт полезного десерта

Приготовьте необычный десерт, в состав которого входят овсяные хлопья и яблоки.

Автор публикации
Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
117 ккал
Овсяной пирог с яблоками

Овсяной пирог с яблоками / © Credits

Пирог получается сочный, ароматный из простых продуктов, которые найдутся на кухне у любой хозяйки.

Ингредиенты

овсяные хлопья быстрого приготовления
150 г
мука пшеничная
100 г
яйца куриные
3 шт.
сахар
100 г
сливочное масло
110 г
разрыхлител
1 ч. л.
ванильный сахар
10 г
соль
щепотка
яблоки
4 шт.
сахарная пудра

  1. Яблоки помойте, очистите от кожуры, сердцевины и нарежьте небольшими кубиками.

  2. Взбейте миксером мягкое сливочное масло с сахаром, добавляйте по одному яйцу, непрерывно взбивая, до пышной светлой массы.

  3. В миске смешайте овсяные хлопья, муку, разрыхлитель, соль и ванильный сахар. Всыпьте в масляно-яичную массу, добавьте яблоки и все хорошо перемешайте.

  4. Дно формы выстелите бумагой для выпечки, выложите тесто и равномерно его распределите.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-50 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой. Дайте пирогу немного остыть, выньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • По желанию в пирог можно добавить корицу.

