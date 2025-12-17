- Дата публикации
Овсяной пирог с яблоками: рецепт полезного десерта
Приготовьте необычный десерт, в состав которого входят овсяные хлопья и яблоки.
Пирог получается сочный, ароматный из простых продуктов, которые найдутся на кухне у любой хозяйки.
Ингредиенты
- овсяные хлопья быстрого приготовления
- 150 г
- мука пшеничная
- 100 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- сахар
- 100 г
- сливочное масло
- 110 г
- разрыхлител
- 1 ч. л.
- ванильный сахар
- 10 г
- соль
- щепотка
- яблоки
- 4 шт.
- сахарная пудра
Яблоки помойте, очистите от кожуры, сердцевины и нарежьте небольшими кубиками.
Взбейте миксером мягкое сливочное масло с сахаром, добавляйте по одному яйцу, непрерывно взбивая, до пышной светлой массы.
В миске смешайте овсяные хлопья, муку, разрыхлитель, соль и ванильный сахар. Всыпьте в масляно-яичную массу, добавьте яблоки и все хорошо перемешайте.
Дно формы выстелите бумагой для выпечки, выложите тесто и равномерно его распределите.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-50 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой. Дайте пирогу немного остыть, выньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
По желанию в пирог можно добавить корицу.